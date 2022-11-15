本月13日南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓決賽，主辦方竟把「港獨」黑暴歌當中華人民共和國國歌播放，這是新中國成立以來的奇恥大辱！是香港特區政府成立以來的國際大醜聞和公然被羞辱！

這宗在國際體育運動賽事中公然侮辱國家尊嚴、羞辱國人港人的大醜聞，豈是南韓賽事主辦方輕描淡寫的卸責解釋，推說是初級人員出錯，便可以一乾二淨地撇清責任；還說在賽事結束時，港隊獲勝領獎，播出中國國歌，難道此舉便可彌補開賽前的嚴重錯誤嗎？難道港隊獲勝領獎還可以有不播中國國歌的選擇嗎？真是欲蓋彌彰。

如果賽事主辦方播錯北韓的國歌代南韓的國歌，主辦方可以用初級人員播錯為由卸責嗎？南韓政府會一聲譴責便當無事發生嗎？南韓人民若不掀起一浪比一浪高的抗議行動，要求主辦機構立即下台，逮捕和拘控主辦機構負責人涉嫌叛國罪行才怪。

因此，雖然亞洲欖總已向香港欖總致歉和主辦機構在場館內公開致歉等兩項補鑊舉動，但是絕對不能接受，特區政府必須向南韓政府強烈抗議和作出嚴正交涉，強烈要求徹查事件真相，把公然違反國際關係準則，蓄意利用國際體育賽事場合破壞中國國家主權、顛覆「一國兩制」方針的主謀和黑手揪出來，繩之以法，才能遏止反中亂港和「港獨」勢力繼續潛伏作惡及挽回國家和香港聲譽。

立法會必須緊急召開特別會議，責成文化體育及旅遊局局長楊潤雄徹查追責，責成香港欖球總會檢討和交代，為何隊員沒有在黑暴「港獨」歌播出時離場？為何球隊的職委員不即採抗議行動？為何港隊領隊沒指令全隊對公然侮辱國家民族的偷襲採取行動捍衞國家尊嚴？國格何在？職責何存？