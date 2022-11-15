港鐵列車近年頻頻出事，2019年尤其矚目，發生10宗延誤31分鐘或以上嘅事故，罰款8,650萬元！列車延誤最多誤了上下班時間，唔會死人，之但係港鐵近年嘅表現，確實引人批評！撞車、出軌、甩車門，呢啲意外，一單都嫌多！

星期日港鐵荃灣綫油麻地站，有列車駛入月台時出軌，車頭損毀，首節車卡更有兩組共4道車門被撞甩，車上逾700名乘客需緊急疏散，兩人不適。兩人不適，真係要酬神啦！正如本報「正論」指出，須知車門重量非同小可，假若飛脫往車廂內或月台上，衝力撞人非死即傷。有乘客說，見到咁得人驚嘅意外，以後唔夠膽企近車門或靠在車門上！

老朽要指出，幸好今次事故發生喺周日早上，不是平常上班日子，否則車廂擠滿人，寸步難移，根本容不得你唔貼近車門，飛甩車門，可以話避無可避！去年12月2日下班繁忙時間，港鐵列車駛進銅鑼灣站，路軌旁廣告牌外傾，撞到列車門飛脫，港鐵解釋係廣告燈牌嘅活門板冇鎖好，這何嘗不是人為疏忽？

今趟又話係車頭轉向架偏離導致出軌，列車撞到路軌旁設備，車門飛脫，咁好明顯係轉向架嘅問題，檢測出現紕漏，係人為，政府和港鐵管理層不能一味表示「關注、調查、交報告」。港鐵行政總裁金澤培聲稱非常重視呢次事件，將會詳細調查，包括聘請外面嘅專家參與。港鐵近年屢次出錯，沙中綫紅磡站擴建爆出連番醜聞，2019年3月又發生信號失誤導致兩班冇載客列車喺中環站及金鐘站之間相撞，猶幸冇死人！看來有關方面監管不力，應該有人要問責，否則難逃一劫！