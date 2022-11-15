早前本港氣溫驟降數天後又回升，不少市民翻出秋冬衣服後被迫擱置一邊，穿回短袖。縱使天氣難以捉摸，只要每天外出前收看天氣預報，港人仍可做足準備應對；然而，大街上真正威脅市民安危的，是橫行無忌的黑幫、是鵲巢鳩佔的假難民，還有車禍、塌樹等飛來橫禍！後者尚可歸咎於運氣不佳，前兩者卻是歷屆政府管治不力種下的惡果。事已至此，追悔亦無用，如今香港人人自危，欲恢復安定繁榮，消滅這些「治安毒瘤」是先決條件。

基於工作需要，不少港人常工作至凌晨時分才下班回家，筆者也是其中一分子。在疫情爆發前，香港儼如一座「不夜城」，四處車水馬龍、燈火璀璨，有吃消夜的，也有尋歡作樂的，好不繁榮！然而，一場疫情幾乎摧毀了這一切，自疫禁實施以來，入夜後的街道變得水盡鵝飛，黑暗加上寧靜令人分外膽怯，回家路都要走快兩步。不過，疫禁妨礙了守法市民的「夜生活」，卻遏止不了不法分子的氣燄，公園內有脫去口罩的假難民聚會，非法樓上吧繼續夜夜笙歌，販毒吸毒猖獗，街道更淪為黑幫的戰場，劈友毆鬥每日準時上演！失去繁華的「掩飾」，入夜後的罪惡表露無遺。

別以為罪案離自己很遠，說不定有一天將在身邊發生！前一陣子，筆者某次深夜回家時，突然聽到一陣喧鬧、粗口橫飛，第一時間還以為是尋常的醉酒生事，起初並不在意；但當時忽想起酒吧仍有營業時間限制，頓生警覺之心。果不其然，轉到下個街口，便看見兩群南亞大漢手持木棍火併，筆者慌忙繞道而走，免被波及。直至回到住所樓下，聽見遠遠傳來警笛聲，才覺心安。相信不少看官都有類似經歷，諷刺的是，筆者翌日翻遍各大傳媒，未見警方有拘捕行動，實在令人驚慌！

近半年來，本港接連發生驚天大案，有涉及南亞兵團的中環槍擊案、多宗珠寶店械劫案、閘車斬人案，還有大大小小、數之不盡的毒品案，每每都是主腦潛逃、手下落網，甚或不了了之，成為無頭懸案！這些大案雖然所涉罪行不同，歹徒犯案手法不一，但無一例外的是，犯案者往往有黑幫背景，甚或受黑幫背後操控；由此可見，黑幫幾乎是一切罪案的源頭。在市民認知中，作為「老對手」，執法部門理應對黑幫瞭如指掌，只要稍有動作，便可採取行動；現實是，長時間調查最終仍是查無實證，掌握大量證據後疑犯便下落不明，執法者的表現實在讓人汗顏。

既獲得「執法權」這把手術刀，執法部門便有責任打擊罪案，甚至該從源頭堵截，徹底切除這些「治安毒瘤」。尤其是部分紀律部隊近年在市民心中的形象不佳，更應有所警覺，努力做好本分，以實際行動換回市民的信任及尊重，而不是試圖透過公關手段來挽回，畢竟治安好與壞，市民能切身感受，是有目共睹的！