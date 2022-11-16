產評：內地樓市不能倒　銀行當災苦自討

內地新出爐的經濟數據遜預期，反映持續執行「清零」防疫政策下，經濟活動大受影響，也令本已處於水深火熱的內地樓市陷入萬劫不復的境地，促使近日多部委落重藥救市。事實上，這些年樓市放任發展，已到了大得不能倒的地步，得設法維穩。奈何如今樓市銷售無以為繼，房企資金鏈斷裂，持續下去只有倒閉收場，最終風險將傳導至金融體系。過去貸款業務向房地產傾斜的內地銀行業，如今恐自吃苦果，得設法調整貸款政策助房企解困，否則房企「灰犀牛」紛墮崖，只怕銀行也難樂活下去！

過去多年，內地樓市蓬勃發展，造就了可觀的財富效應，推動內部需求，成就了不少富豪和巨企的誕生。可行業放任發展下，亂象頻生。地方政府依賴土地收入，不事生產，到樓市遭到當局調控，地方政府財政便敲響喪鐘；銀行做一個房企大客的貸款，比一百個中小微企貸款好做，故貸款政策長期向房企傾斜。房企有「大水喉」支持，過度擴張，部分更利用資金大肆進行槓桿收購，擴大對經濟的影響力。可始終十個鍋，九個蓋，出事是遲早問題。樓市泡沫變相綁架了整個金融體系，一旦引發系統性風險，只怕一發不可收拾。

因此近年內地開始收緊對樓市的調控，加速去槓桿，為房企財政定出「三條紅線」，並明確「房住不炒」方針，推動銀行降低房貸比例及地方財政舉債多元化。問題是樓市已大得不能倒，今年來爛尾樓盤湧現、房企債務違約之聲不絕於耳，市場對樓市的態度變得審慎，房企銷售如拉牛上樹，資金遲遲未能回籠，就連財政健全的房企都面臨流動性不足問題。

雖然如今各地陸續落實「保交樓」政策，但居民對樓價必升的預期已改變。即使如今銀行肯同舟共濟，將房企貸款展期，又加大對房企放貸力度，但若房企的銷售未能得到有效提振，這場世紀樓泡，終歸要「硬着陸」。

要提振樓市成交，最有效方法莫過於盡快完善防疫政策，恢復通關，讓經濟重回正軌。居民生活與收入復常，樓價合理調整過後，用家需求自然會重納正軌；經濟景氣向好，外資重臨，也自然會提振投資物業需求。可一日維持「清零」防疫政策，房企銷售停滯，收入「清零」，樓市雖在各種措施支持下降低即時崩潰的風險，但致命債彈威脅猶在，各種救亡措施扭曲行業生態，讓不合規而本須被淘汰的房企繼續殘存，樓市無法起到市場化的周期調整，難見出路。更令人擔心的是，銀行在這個樓市泥沼愈踩愈深，最終當災的，自然是銀行股東。

如今樓市危機已成內地經濟一大威脅。雖然憑着體制優勢，當局可避免房企債災即時爆發，但卻無法從根本化解這場危機，而「清零」防疫政策，變相加速了這場危機的推演。刻下內房股集體大反彈，誠然並不值得高興，皆因基本面未見大改善，且會陸續見到房企向市場「伸手」集資填氹。這回落重藥救市，仍未走出死胡同的話，內房股後市表現實未許樂觀。更要提防禍及一向以高息作招徠的內銀股，令這場中國資產信心危機變得更難招架。