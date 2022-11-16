功夫茶：棄置招牌吊吊揈　拆走幾個當做騷

貨不對辦，畀人拆招牌，抵死！香港係一個充斥招牌嘅地方，曾幾何時，走在街頭，尤其油尖旺、灣仔，最引人注目嘅必數霓虹燈招牌，五光十色，閃吓閃吓，確令人嘆為觀止。之不過，隨着法例和時代變遷，有些屹立近半世紀嘅霓虹燈招牌，好似油麻地嘅中式裙褂老字號「冠南華」因違規問題而拆卸，唔少街坊都話唔捨得！

之不過，不捨不捨終需捨，皆因有唔少招牌當中暗藏危機，全港以萬計招牌遍布大街小巷，其中有唔少係違例，包括嚴重破損、結構不穩、生銹缺乏保養等，呢啲棄置招牌，每逢打風落雨，有啲難免吊吊揈，唔好話行過牙煙，對面睇到都嚇餐死！往事並不如煙，呢嗱！2008年6月，灣仔道一間泰國菜館，一個重約200磅巨型木製招牌突然塌下，壓住一名正在趕上班嘅47歲婦人，招牌上嘅金屬英文字母「A」更不幸倒轉插中其頭顱，婦人頭部重創，送院後死亡。

功夫茶舊事重提，係見到屋宇署早前跟進市民舉報，向旺角西洋菜南街一大廈外牆嘅4個棄置招牌嘅擁有人發出拆除通知，要求佢哋拆除該些招牌。由於招牌擁有人逾期冇遵辦，屋宇署尋日大早惟有自己執行拆除令，仲勞煩政務司副司長卓永興及屋宇署署長余寶美亦到場視察。拆得嗰4個招牌，咁大陣仗，會唔會又係做騷吖？

呢！上月下旬，屋宇署完成深水埗區進行嘅定期巡視招牌行動，深水埗區屬於較多棄置招牌嘅地區，有居民亦擔心如果有螺絲鬆脫或有機會傷及途人，認為政府應多加管制，亦可透過資助形式鼓勵商店拆除招牌。風頭火勢，屋宇署於巡視期間，發出近300張拆除通知，清拆或修葺超過700個危險或棄置招牌，都算相當落力及難得！

嗱！現時又喺荃灣區進行嘅定期巡視招牌行動，預計會發出140張拆除通知，涉及約200個危險或棄置招牌。當局預計今年根據拆除通知拆除嘅招牌將唔少於1,700個，明年不少於1,800個。屋宇署唔似周身郁，扮忙碌喎！起碼表面唔似冇膽鬼同人嗌交，怒目相視，口出惡言，捋袖而不出拳！得個怒睥，有鬼用咩！

歲月如梭，仲有兩個多月就過年，依家拆來拆去，旺角拆得4個招牌都勞煩兩大高官親臨指點監視，不禁令人懷疑又係雷聲大，雨點小。喂！咪忘記今年預計拆除唔少於1,700個棄置招牌，功夫茶希望有關部門能持之以恒，以結果為目標，古人說「聖人不貴尺之璧，而重寸之陰」，意思係聖人不會把直徑一尺大嘅璧玉睇得很珍重，卻十分重視一寸長嘅光陰！事在人為，08年發生招牌殺人意外後，09年當局清拆咗約6,400多個棄置招牌！只要不蹉跎，相信拆多1,700個都仲得！