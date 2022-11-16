正論：碎步式放寬限制　凌遲式處死經濟

抗疫接近3年，本港疫情已趨穩定，多位專家亦力指新冠已成風土病，無可能完全絕迹。在這樣的情況下，全世界大部分國家及地區早就開放門禁，力拚旅遊業振興經濟。偏偏只有香港仍在復常路上龜行蝸步，畏首畏尾。「碎步式」放寬防疫限制，無異於將本港經濟凌遲式處死！

不管是醫學專家，抑或是旅遊業界，以至立法會議員和普羅市民，無不要求港府盡快撤銷防疫限制，激活經濟。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府至今依然瞻前顧後，蹉跎歲月。入境「0+3」及多次核酸檢測不肯取消，「團進團出」安排至今仍未落實；雖然街市、理髮店、主題樂園等場所，明日開始不再需要主動查核疫苗通行證，但限制活動自由的疫苗通行證仍然維持，遑論一針不打的港人被排斥在社會之外。

更須指出，旅遊業奄奄一息，不僅星晨和康泰先後執笠，仍在苦撐的也不好過，經營出境團的旅行社，生意也只能回復疫情前的一成，整個業界抗疫3年已損失一萬億元生意；最新公布的本地生產總值（GDP），繼上一季按年收縮1.3%後，第3季繼續下跌4.5%，今年首3季實質GDP按年下跌3.3%。與此同時，本港通脹急升，9月綜合消費物價指數按年升4.4%，較8月的1.9%急升。樓價則與通脹相反，今年來跌跌不休，大型藍籌屋苑均見劈價促銷，整體樓市較去年跌了超過一成，預計明年累計跌幅達三成之巨。香港經濟不斷尋底，市民生活維艱，寫在牆上。

之所以羅列這麼多數據，無非要說明本港經濟已是危在旦夕，港府一味拿防疫說事，將經濟民生置之不理，究竟是何道理？正如港大感染及傳染病中心總監何栢良所說，目前疫情穩定，新增、重症及死亡個案均無大幅增加，港府可一次過大幅度放寬防疫措施，取消多項實際作用微乎其微及形式主義的防疫要求，例如港府早就不再追蹤感染群組，「安心出行」好應該取消；又如「黃碼」制度和抵港後要接受檢測對防疫沒有幫助，同樣不應維持，直斥當局不應「碎步式」放寬防疫，可謂一語中的。

其實，持類似觀點的專家不在少數，偏偏港府一味推說要「睇數據」，拒絕講清楚到底要達到甚麼樣的數據，防疫措施才肯全面撤銷。可以看見，香港九成人口已接種兩至三劑疫苗，確診者可以居家隔離，至今已沒有「垂直傳播」、「橫向傳播」發生，醫管局甚至容許快測陰性的員工，在列為密切接觸者翌日便可上班。更不必說，財爺陳茂波外訪回港確診新冠不用獲發「紅碼」，照樣能夠出席金融峰會；以至大量外國巨頭來港出席盛事，港府都選擇性向他們開綠燈，不受黃碼規管。如此種種，不是已經說明過度的防疫限制是多餘和沒有意義嗎？

更何況，新加坡等競爭對手早就撤銷大部分防疫要求，佔盡先機，即使香港現在全面開放門禁，也不等於外國旅客會選擇來港，只是再不開放，肯定無人會來。港府高官明白嗎？