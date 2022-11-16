世界視線：戰爭加經濟危機　中下層生活可悲

歐洲本來是高收入及高福利社會，但在90年代開始跟隨美國步向全球化及外判營運，至今俄烏戰爭、能源危機及高通脹陰影下，中下層陷入生活的危機。

以德國這經濟領頭羊為例，人均收入在10年以來實質增長了53%，看起來是不錯的數字，但是，社會分配出了問題，1990年至今，50%人口只擁有全國1%財富；而10%人口擁有全國70%財富，他們擁有資本、土地及企業。例如1980年至今，人均住屋面積由30平方米增至50平方米。但擁有物業的業主是增加到人均135平方米，租客只增至人均35平方米。

更可怕的是，小中產級別不少僱員不再以正常全職受僱，以前政府及私人企業是全職正式僱員，享有一年13個月薪金、保險及旅行津貼、再培訓支援及職業保障。如今即使擁有大學或技術學院文憑的大部分人士，都改為合約受僱，要自付醫療保險及供養老金。他們是平均月入2,500歐元的小中產一族，但只可月餘200歐元，只能多加班或找兼職工作，只可享有短途旅行，還要面對進修的壓力才可保住職位不被降級或辭退。他們的正常生活少了原來可去的劇院、音樂會、電影院。

享受號稱世界級最好的最低工資的德國人，約佔總人口30%，每周工作35小時，今年10月開始每小時工資由10.6歐元增至12歐元，是月平均（加津貼）收入1,800至2,000歐元的中下層，他們靠公共交通月票或騎單車代步。最典型是郵局工作人員，直至2000年仍是公務員，有各類保障及津貼，月入等於如今中產一族，如今淪為最低工資一族。有統計指出，這群人平均最多每月只剩100歐元，不少是「月光一族」。

如今更大的問題來了，面對電費、天然氣加價近三倍，一年之間食品已加價17%，而薪金只增加5%，最低工資的加薪也被通脹吞噬，不少人都陷入入不敷支的赤貧一族。他們要注意超市減價的貨品才購買，家中經常煮食，多吃燕麥之類飽肚食品，不可能再計劃去旅行。最可怕的噩夢還在等待他們：他們將來的退休金或會因通脹致購買力不足，他們會下沉到接受社會援助的一族！

不少工會及學者都質疑為何德國和法國這些福利及經濟強國，會淪為多勞少得的社會？他們正在緊急關注，以免爆發廣泛民眾不滿而出現政治危機及全面街頭暴亂。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻