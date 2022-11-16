中美元首會面，還是各自表述。中國是表明立場，闡清底線，強調兩國要各自發展，共同繁榮，也堅持台灣問題是中國內政，不容外國干預。這是清清楚楚地表達誠意，沒有虛偽和欺騙。相反地，拜登說得漂亮，大義凜然，說甚麼無意同中國發生衝突，無意尋求同中國脫鈎，無意阻撓中國經濟發展，圍堵中國。承諾不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰。

看起來，拜登說的是中國的話，顯然是為討好中國，底下卻是忽悠欺騙中國與國際社會。按美國近年的作為，以至近月的表現，哪有不以中國為競爭對手（敵人的另一說法），哪有不在國際貿易、文化技術交流制裁中國、封鎖中國。哪有不與台灣政權勾結、輸送武器、訓練軍隊呢？美國從來都是說的和做的各一套，不怕明顯矛盾。當美國霸權處於危機，連表面上的協調、包裝也不願要求，總之是甚麼時候需要說甚麼的話，便大做文章。轉過頭，便忘得一乾二淨，說另外一套截然不同的話。拜登代表美國在今次中美元首會面中，顯然是全無誠意，中國與國際社會豈會輕易受騙呢？

中國的立場很清楚，堅持原則，按中國集體決策的中國式民主（相對於美國式民主），把中共二十大總結出來的新戰略、新原則重新向外公告。光明磊落，不單止對美國如此，而是對全世界如此。美國的表示，卻沒法令人相信，因為言不由衷。拜登的表達是在中期選舉大致塵埃落定之時，民主黨沒有大敗，改變了過往中期選舉的反覆。拜登及民主黨當然信心大振，即使眾議院多數控制權失落，差別不大。這將會使民主黨可全力經營兩年後的總統大選。

在中期選舉前，美國與俄羅斯有秘密會談，烏克蘭戰爭似隱含談判的機會。為了總統大選，不管是拜登尋求連任與否，還是民主黨政府要避免阿富汗敗退歷史重演。烏克蘭勝的話，肯定會乘勝追擊，共和黨在眾議院能作的阻礙有限，不會促使退軍，戰爭會繼續進行。勝則大進，退則和談，短期難以解決，變成持久消耗戰。且看歐盟怎樣反應，美國精英內部會否有新的轉變。戰和不戰涉及太多利益，中美關係難以擺脫烏克蘭戰局變化的影響。

中國還是堅持走自己的道路，不迷信美國的花言巧語，努力建設國內外發展，備戰備荒為人民！