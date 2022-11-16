怪事年年有，今年特別多。在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓賽事，主辦機構將港獨歌曲當成中國國歌播放，不只是故意惡搞這麼簡單，而是刻意侮辱和挑釁中國人，性質之惡劣再怎麼強調都不過分。主辦機構解釋是當地一名初級人員的人為錯誤所致，歌曲是從網上下載，這種解釋未免太牽強，香港欖球隊賽前已向主辦機構提供正確國歌，為何「初級人員」還要從網上下載？日後若有「初級人員」將北韓國歌當成南韓國歌播放，南韓民眾會有甚麼反應？

顯而易見，今次事件並非偶然的人為錯誤，而是有人精心策劃甚至是內外勾結的政治陰謀。一名南韓本地的「初級人員」竟可以擅自將中國國歌換成港獨歌曲，已經很不可思議，而現場的香港欖球隊竟沒有即時阻止，更是匪夷所思。如果說今次事件沒有香港內奸參與其中，鬼才相信。有人說得對，此事不是單單抗議就能了結，警方國安處必須介入調查，即使無法追究外鬼，起碼也要揪出內奸。

事實再次證明，雖然黑暴已經平息，但香港仍不平靜，黃絲暴徒不敢再明目張膽打砸燒搶，轉而在各方面搞軟對抗，破壞力不亞於黑暴。亞洲欖球賽出現的政治鬧劇，只是冰山一角而已。最明顯的就是司法領域，至今依然烏煙瘴氣，亂象叢生。一名外籍男子抵港時因藏有可卡因而被控以販毒罪，高等法院外籍女法官竟莫名其妙地裁定電話手機程式WhatsApp對話不可呈堂，並以此為理由接納被告永久終止聆訊申請。雖然律政司上訴得直，惟被告已遠走高飛。司法機構在眾目睽睽之下放生毒案疑犯，莫非也是初級人員的人為錯誤？

這還不是最離譜的，黎智英涉及串謀勾結外國勢力的案件，竟獲原訟庭及上訴庭批准由英國大律師代表抗辯，才是咄咄怪事。法庭理據之一是這符合「國際間的司法標準」，到底是甚麼標準呢？美英等西方國家會把涉及國家安全的案件交給外國律師抗辯嗎？這簡直是不可想像的事。

說穿了，香港司法領域至今無法擺脫殖民幽靈，正是所有亂象的根源。中央再不正視這個問題，《港區國安法》被慢慢侵蝕，遲早淪為空架子。既然香港司法故意作對，中央就不能再猶豫了，將黎智英案直接移交內地審訊，所有問題自然迎刃而解，到時英國大狀去哪裏抗辯？