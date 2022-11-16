冇鬼唔死得人。在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構竟將黑暴歌當成中國國歌播放，令人嘩然。整件事鬼影幢幢，香港欖球總會堅稱提供正確的國歌予亞洲橄欖球總會；亞洲橄欖球總會則推諉於當地主辦機構一名初級人員人為錯誤所致。問題是，中國國歌在網上並不難搵，反而「榮光」黑暴歌，無心搵絕難搵到。說當地初級職員搞錯，不如說有香港人從中作梗。最新發展，韓方堅稱港方並無提供國歌，職員因此自行在網上搜尋。

事件已驚動警方介入，將循《國安法》和《國歌法》兩方面調查。是否有內鬼搞搞震，很快便一清二楚。須知今次事件，並非將中國國歌與其他國家的國歌搞亂，而是將一首黑暴黃人視之為「建國國歌」的禁歌當場公開播放，大壯黑暴黃人士氣，以及大大地落中國政府和香港特區政府的面。說當中沒有香港人參與，僅僅是南韓當地職員搞鬼，絕對難以令人信服。

百足之蟲死而不僵。黑暴黃絲在《國安法》生效後大大受挫，有些人入獄，有些人走佬，有些人移民遠飄，但更多的人無力移民只能留下來。他們心理極不平衡，口服心不服，若非《國安法》猶如緊箍咒將他們箍得死死，他們肯定不會善罷甘休。難得有機會離開香港搞出一場羞辱國家、大振士氣的大龍鳳來，他們必定全力以赴。只是人算不如天算，黑暴黃絲出名無腦，萬沒想過警方會介入調查，若這些內鬼身處香港，肯定有得震冇得瞓。

別看香港表面平靜，其實暗濤洶湧。早前上訴庭駁回律政司反對黎智英聘請英國御用大律師代表他抗辯，更聲稱有傑出的法律專家來港參與審訊，對《國安法》發展更有利，已讓人再次見識何謂冇鬼唔死得人。