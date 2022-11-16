南韓舉辦亞洲欖球賽，香港隊出場時理應播放中國國歌，不知主辦者是有心抑或無意，竟然誤播了其他曲目，而且被選中的，是一首被視為有支持「香港獨立」意味的歌曲。

主辦機構固然說那是無心之失，但此事未免過於巧合，看來是蓄意為之的機會很大，特區政府若不追查到底，恐怕會有負市民期望。反中亂港分子從來不消停，他們見縫插針，總想搞出亂子。

1989年6月，北京曾經爆發大規模的反政府浪潮，自此之後的二、三十年，每逢6月，尤其是6月4日，不少反共者便蠢蠢欲動，千方百計要做出惡作劇來。其中一項常用的手法，就是在「六四」當天，將香港某些大價股票的收市價或者全日成交金額，砌成「89」以至「64」一類的數字。這些惡作劇屢見不鮮，每隔三數年便會再來一次。

今次所謂的誤播歌曲，跟在股票市場中搞小動作的，該是同一調調兒，但是立心更壞，行為也更卑劣。如果特區政府依舊無所作為，任由小人得逞，日後相近的事情必將接踵而來。

筆者做義工的機構，主事者是一位智慧老人，他說自己的團隊很少生出是非，原因很簡單，一旦見到某甲播弄是非，他便會馬上追問對方，你口中所講的有何根據？假如某甲說消息是來自某乙，老人家就去向某乙查問，順藤摸瓜，追根究柢，誓要找出源頭，如是幾次，往後便不會再有人敢生出事端了。

然而特區政府的主事者，智慧和魄力似乎還不如一個老人家，香港政府一而再地讓滋事者得其所哉，反中亂港的人老是能夠逍遙法外，如此一來，套用一句俗語，就是「我唔搞你都對你唔住啦！」