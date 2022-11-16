南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，大會將一首黑暴歌當作中國國歌播放，成功引發黃絲KOL一窩蜂拍片自嗨。在這一趟「智者痛，愚者快」的風波中，各界竟不察覺網絡搜尋器在事件中扮演的撐暴角色，同樣的問題將來再現也非甚麼奇聞。

即使事件發生後，在Google搜尋「Hong Kong anthem」，搜尋結果依然是那首黑暴歌。港府一味說主動約見南韓駐香港總領事，表達強烈不滿和抗議，又指警方有組織罪案及三合會調查科會進行調查，然而，對於搜尋網頁的混淆是非卻視若無睹，港府不是說過要打擊假資訊散播嗎？現在就有錯得交關的假資訊在網絡散播，港府是否應該從速要求有關單位停止這種行為，抑或應該繼續佛系？

據主辦機構亞洲橄欖球總會表示，香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。先不說事後有報道指主辦方無收到港隊提交的國歌錄音，說法明顯與前述版本有出入，究竟孰真孰假，是否有人欲將責任推到曼谷站與仁川站交收出問題，仍得拭目以待，但「初級人員」與一眾黃絲黑暴迄今仍可自行上網下載黑暴歌乃不爭的事實。

是次橄欖低莊播黑暴歌事件，有人形容好比南韓作賽卻播了北韓國歌，此說將黑暴比喻為主權國家，難怪黃絲們嗨爆。黑暴縱火堵路，向異見者潑腐蝕性液體，淋易燃液再點火，如要為是次播錯歌作比喻，應該是任何熱愛和平的國家作賽，卻播了伊斯蘭國宣傳歌。德國立例除教育或學術研究用途外，禁止展示伊斯蘭國的一切政治象徵，港府對黑暴文宣、黑暴歌有否拿出「能做事，做成事」的勇氣？答案還需上網搜尋嗎？