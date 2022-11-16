在南韓仁川舉辦的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，大會將與「黑暴」有關的歌曲，當作中國國歌播放，這與亞洲橄欖球總會所提的「簡單人為錯誤」差之毫釐、謬以千里，這是對香港、對國家及對出賽運動員的侮辱及冒犯，茲事體大，必須追究到底。

我們認為無論是亞洲欖總、香港欖總或南韓方面，都需要徹查事件，並作進一步交代。而筆者認同須由香港警方介入調查，可了解事件背後是否有人違反《國安法》及《國歌法》，或意圖就中國對香港行使主權作出挑釁。

綜觀香港欖總、亞洲欖總這兩日發放的聲明，加上南韓傳媒報道的「發功」，好像翻出了一個羅生門事件出來。例如南韓傳媒指，賽事主辦單位未能取得香港隊提供的國歌，導致前線人員下載了網絡搜尋的版本，以致出錯。這說法與香港欖總明顯不同。據香港欖總向特區政府交代，事前已向亞洲橄欖球總會提交正確國歌錄音，並獲對方確認無誤。

筆者翻查過去國際體壇盛事播錯國歌的情況，例如奧運會也曾試過，播錯其他國家的歌，都會遭受批評，奧組委要展開調查。但今次事件是播錯「黑暴」有關歌曲，不是播錯其他國歌那麼簡單。搬出被搜尋網誤導下載錯誤的歌曲，這理由更是匪夷所思。因按國際慣例，主辦單位沒理由不去確認參賽隊伍的國歌，這是應有之義，人為錯誤背後是否有刻意挑釁或煽動行為，各方須作出徹查。

至於日後香港運動員參與國際賽事，遇到播錯國歌或侮辱國旗國歌相關情況，文體旅局宜盡早參考國內或境外做法，與業界及體育總會等諮詢後，就參賽運動員與領隊團長當場及事後如何作回應，制訂一套大家都認同的應對指引，以作為參考。