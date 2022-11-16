美媒爆料孟晚舟在港被美國派遣的特務監視、盯梢、跟蹤、密報的情節，令人心驚肉跳，徹底撕下美英霸權主義國家兩面派真面目，甚麼保障人權、維護自由、倡議民主，全部都是大話廢話。美英不是天天打着人權的幌子破壞港人的權利和自由嗎？任何違反法治和公義的事都可以幹出來，一切只會服從和有利於美英的利益。美英特務在香港所幹的罪惡勾當，再一次證明保安局局長鄧炳強提出要立反間諜法——任何人在港從事間諜活動，都屬觸犯間諜罪，必須繩之以法，才能堵塞對間諜破壞國家安全沒法律應對和掣肘的不設防漏洞。

2020年6月底生效實施的《港區國安法》，明文規定只針對處理4類罪行，即分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，偏偏「漏招」沒有針對間諜罪的範疇及內容。因此，針對港內外各種間諜罪行，不要讓香港成為間諜的天堂，或成為滲透干涉破壞內地的間諜基地，又或是利用香港的自由破壞世界和平、發動戰爭的間諜基地等，都必須盡快立法，才可使「一國兩制、港人治港」的方針、愛國者治港的原則得到完整準確地落實，確保香港長期繁榮安定。

從美媒報道有關「綁架」孟晚舟的詳情，可證實美英間諜在香港的活動十分猖獗恐怖。一個合法的香港居民完全沒有私隱保障，沒有個人自由，沒有人身安全，只要不幸成為美英間諜目標獵物，則會變成完全被特務立體監視，電腦及語音和影像資料，24小時全天候被實錄，並立即同步傳送到美英情報中樞及主管的官員手上，一如前美國總統和幕僚透過視像指揮美軍特種部隊暗殺拉登的情況。敢問特區政府，可讓香港變成間諜特務的天堂嗎？