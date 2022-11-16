日前中美元首喺峇里島會晤，無疑係全球矚目嘅焦點。這是拜登去年1月就任以來，首度與習近平舉行面對面會談；會晤歷時約3小時，中美元首會面後，彼此緊張關係點都有所降溫；是日美股道指周一早段好淡爭持，反覆無常倒跌後升逾百點。

習近平指當前中美關係不符合兩國根本利益，希望雙方共同努力推動中美關係重回正軌。二人要起把舵定向嘅作用，並強調台灣問題係中美關係第一條不可逾越嘅紅線。習近平喺剛過去嘅二十大報告指出，中國堅持對外開放嘅基本國策，堅定奉行互利共贏嘅開放戰略，不斷以中國發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟。

習近平眼光放得長遠，認為中美關係，不應該係你輸我贏、你興我衰嘅零和博弈，「寬廣的地球完全容得下中美各自的發展，共同繁榮。」這就充分說明「大國之大，也有大國之重」，未知拜登是否收到？

據央視報道，中美兩國領導人喺會談中達成6項「同意」。老朽覺得首兩個同意至為重要，就是一、同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；二、同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。講真，任何一國嘅外交底氣都要建基於經濟實力。

呢，拜登早前要同東盟建立「全面戰略夥伴關係」，同文指美拉攏東盟注定失敗！皆因想做大佬又阮囊羞澀，攞1.5億美元分畀東盟10個成員國，一國分得1,500萬美元，就想可以「登高一呼，山鳴谷應」，不是癡人說夢嗎？作為全球第一大經濟體嘅美國，欠債達30萬億美元，「做得大佬，乜都頂到」！依家息口繼續加，通脹處歷史高水平，想做大佬，唔同中國好好發展經濟，就乜都頂唔到！