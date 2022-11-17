世界視線：美國霸權主義　俄可躲得過嗎

烏克蘭戰爭，俄羅斯是否打錯了？俄羅斯進攻烏克蘭，從國際現行規則來看，是侵犯了烏克蘭的主權。但這不是重要，因為二次大戰前和二次大戰後，多少國家不是在侵犯別國的主權？北約以武力分解南斯拉夫，美國侵略伊拉克，代表國際公義的美國、歐盟都這樣做，為何單獨批評制裁俄羅斯？以色列佔領鄰國的土地，今天還在佔領，甚至公開殖民，國際又怎樣反應呢？

俄羅斯犯錯，錯不在進攻，錯在時機，錯在對烏克蘭、美國與北約的估算，錯在戰場上打得拖泥帶水，閃電戰變消耗戰。大國角力只計成果，不顧道義，一旦開戰，便是拚個死活，看哪方更有能力。

俄羅斯犯錯，是錯估對手，對手不是烏克蘭，是美國、歐盟用北約的組織名義來與俄羅斯戰鬥。俄羅斯是以一敵三十，無論經濟、財力和軍力，俄羅斯都比不上。俄羅斯低估北約的決心，北約在烏克蘭的布局，和北約在烏軍無力抵抗時用僱傭軍偽裝，把在烏克蘭以外的北約兵力（正規和非正規）投入戰場。俄羅斯還長時間顧忌對烏克蘭製造破壞，還希冀保存烏克蘭基礎以便戰後合作，自我約束，在戰場沒有全力出擊，結果在初始勝利後，北約全力支援和直接介入，戰場形勢扭轉，陷入困局。

俄羅斯犯錯是不應低估美國利用北約對付俄國的決心，沒有從開始便計算怎樣以一敵三十打這場仗。

內地有些分析認為俄羅斯應該忍辱負重，不要為烏克蘭的俄裔強出頭來對抗烏克蘭新納粹武裝的挑釁，要學中國那樣韜光養晦，或如中國在1999年那樣打碎了牙和血吞。若果這樣，俄羅斯可避過一戰，可有空間發展經濟，積儲力量，甚且與美國和好，順從美國而合作，倣效中國在改革初期與美國的關係。

俄羅斯不打烏克蘭戰爭，順從美國，便可躲過美國牽領北約的攻擊？俄羅斯聯邦不會像蘇聯那樣被分解，如南斯拉夫，只餘下沒有出海口的塞爾維亞，還被北約借科索沃進一步侵佔迫害嗎？中國當年是被利用聯合鬥蘇聯。今天美國已後悔不應協助中國改革開放，今天對付俄國是前車之鑑，成功的話，下一個目標便是中國。俄羅斯真正的問題，是美國的霸權主義容不了蘇聯、南斯拉夫，也容不了俄羅斯、中國，不打仗的話，便是讓它進行顏色革命。

研究所所長 陳文鴻