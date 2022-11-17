娛圈單打：女神逐個大崩壞　金雞獎成照妖鏡

內地電影界盛事「第35屆金雞獎」頒獎典禮於廈門順利落幕，當晚大牌明星雲集，衣香鬢影，好不熱鬧。詎料誰人獲封影帝影后無人熱議，反而一眾女星在「照妖鏡」下容顏缺點暴露無遺，成為熱話，連出名零死角的Angelababy、高圓圓也不能幸免。不過，論最驚嚇還推台灣女神陳妍希。

當地電視台對各路明星進行採訪，但因為拍攝角度過於真實，並在頭頂打燈，加上無濾鏡掩飾，於是一眾女神大崩壞。Angelababy在正面「死亡角度」拍攝下，臉上痘痘和法令紋無所遁形，過瘦的臉頰更令她的五官看起來過大，十分詭異；連一向零負評的高圓圓也難逃一劫，髮型顯得凌亂，頭髮又薄又少，千年道行一朝喪。

至於陳妍希大崩壞，並非敗於「死亡角度」拍攝之下，而是自己攞嚟，皆因她由頂至踵、由髮型到化妝都出晒事，醜到登上網絡熱搜。她穿上一襲黑色鑲銀大開衩長裙，本來想讓外界焦點落在若隱若現的美腿，可惜禮服領口交叉繞頸設計，讓她的「小龍包」圓臉更臃腫，脖子以至雙肩更粗壯，還頂着一頭九唔搭八的蓬鬆亂髮，加上擦了血紅色大口紅，一開口笑便活像《蝙蝠俠》入面的「小丑」，極之駭人。

陳妍希憑電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，清純鄰家女孩氣質，令她在影視圈頗吃得開，無奈就是欠了一點自知之明，竟然跑去演不食人間煙火的小龍女。儘管此劇令她收穫了老公陳曉，但「小龍包」的諢名自此揮之不去。金雞獎當晚更以濃妝艷抹示眾，一手將自己的優點毀掉。