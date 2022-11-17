功夫茶：治安毒瘤罪難容　再燒百億禍無窮

點樣形容假難民禍港呢？咁多年嚟，假難民一直成為本港嘅治安毒瘤，一提起假難民，都真係覺得佢哋好似秤砣掉落雞窩，搗蛋又砸窩，搞到香港無日安寧，社會治安大崩壞！有高人就話喇，政府開口埋口都話要搶人才，又話要設立「人才服務窗口」，其實，人才香港大把，君不見依家南亞假難民日日刀光劍影，個個劈友落刀仲準過資深外科醫生，真係人才嚟㗎！呢番話雖然係「戲言」，今朝都到眼前來吖！

各位，政府養癰遺患，本報長期要求政府切勿拖拖拉拉，要即時遣返假難民，做唔到即時遣返都要簡化免遣返聲請審核程序，而治本之道始終係退出國際難民公約，可惜咁多年嚟都係言者諄諄，聽者藐藐！假難民及南亞兵團劈友斬人成為家常便飯。市民都感慨：政府搶人才搶資源搶唔到，反而假難民和黑幫日日通街搶地盤，搞到香港雞毛鴨血，儼然係「動感之刀」！

嗱，有議員尋日喺立法會發言時直指假難民為人詬病，主要係免遣返聲請程序成為「護身符」，過去10年政府已經使咗85億元公帑處理假難民問題，形容如同無底深潭。議員指每名假難民更有租金津貼、煤氣津貼、交通津貼，數字比長者生活津貼更多，形容係悲哀！何止悲哀，簡直係打針食黃連，痛苦！議員繼續指出，一名假難民一個月最少要花費3,300元，政府一年處理約1,200宗，可是至今仍然至少有約14,000宗個案，最少10年先處理得完！之不過仍未計算新來港嘅假難民，即最少又要花費100億元公帑，你話養呢班社會毒瘤係唔係如黑洞吖？根本見唔到盡頭！佢又話對假難民必須多管齊下，法律上要改革法援制度，例如不可以選擇律師，以及增設禁閉營等。

其實功夫茶大早已指出，對付假難民，最低限度都要設禁閉式難民營，減少佢哋湧港搞搞震及來港夥同黑社會大佬食大茶飯嘅誘因，可惜歷屆特首，由董伯伯至今，無不本着「萬事盡從忙裏錯，一心須向靜中安」咁嘅心態，港府唔嗲唔吊就咁積吓積吓養出咁大個尾大不掉嘅毒瘤，講到尾，不就是不聽東方言，亂象在眼前嗎？

早前保安局就表示，擬改裝位於喜靈洲嘅勵顧懲教所，成為第3個羈押對社會有安全風險嘅聲請者嘅地方，現時有青山灣入境事務中心及大潭峽懲教所羈押相關人士，提供660個位，擬改裝位於喜靈洲嘅勵顧懲教所，冀可放多100至200人。講真，相對於目前仍有約14,000個聲請者留港，加多百幾二百個位，都真係有如一滴墨水滴落大海。至於入境處雖然好努力遣送假難民離港，每次亦不過十個八個，真係杯水車薪，功夫茶希望疫情安定下來後，能夠一架又一架包機將毒瘤送出香港，咁就一天都光晒囉！