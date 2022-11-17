美俄在烏克蘭的戰爭演變成持久的消耗戰，雙方都受損。美國不能敗，因為關係到全球霸權的前途；俄羅斯不能敗，因為一敗便會有骨牌效應，政權難以維持，俄羅斯聯邦也會如蘇聯那樣瓦解。對俄來說，這是生死之戰；對美來說，這是霸權之爭。

俄羅斯是無退路，普京只能接受和談，但不會放棄克里米亞和背棄烏東的俄裔居民。美國反而有更多的選擇，烏克蘭戰爭拖垮了歐盟，打破了俄羅斯軍力的神話，以和談把戰局暫緩，可紓美國戰爭消耗的壓力，同時卻如韓戰和談，始終談不出結果來，戰爭威脅、各種制裁依然存在，烏克蘭難以重建，歐盟與俄羅斯之間便存在長期的裂痕，沒法修補，對歐俄雙方都是沒法解脫的牽制。

歐俄不可能合作，大歐洲的復興便遙遙無期，俄國只能捨西進取東進，在亞洲尋出路。歐盟則除了與美國鞏固北約聯盟外，別無他途，且內部分歧會擴大，不是烏克蘭戰爭前歐盟興旺發展之勢。債務、難民危機之後，戰爭重創，歐元貶至低於美元，歐盟整體經濟規模由超越美國倒退至美國之下，歐盟似走上日本衰敗之路。

把烏克蘭戰爭擱在歐洲，不戰不和勝於消耗戰，正好制約俄羅斯與歐盟，美國可騰出手來，在俄國勢力範圍之內策動顏色革命，用低成本方法侵蝕俄羅斯的政權基礎，使之無力外顧，有利美國在部分地區重振勢力。不過，最重要的還是美國可騰出手來對付中國這個心腹大患。

中美峰會上，美國改變策略，以友好態度來與中國談合作，這是一個大轉變，但轉變背後是真的取消對華敵意，抑或只是策略性變更？一是美國承諾從來不可信，可信的只是「美國優先」的宗教式狂妄。二是在相對抑制俄羅斯之後，美國要穩定國內的經濟與政治，先克服本身危機，準備兩年後的總統選舉，積累力量，再圖重擊中國。在烏克蘭戰爭還未達到和談的不戰不和階段，美國不易對付中國，尤其是烏克蘭戰爭引發的國際經濟政治危機，凸顯中國在全球的作用。G20會議，近似眾國來朝，中國聲勢一時無雙。美國用猶太人的智慧，便是一起吹捧，使中國得意忘形，迷信美國的友好。在這個轉折點上鬆懈，轉過來如2008年那樣，協助美國解決金融危機，待2024年總統選舉後，重新以更猛烈的手段出擊中國。

政治是詭術，中國王道還要防陷阱。