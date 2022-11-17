前蘇聯因戈爾巴喬夫和葉利欽被美國西方軟硬兼施、恐嚇忽悠而被肢解後，當上俄羅斯總統的葉利欽繼續被老美忽悠，在經濟改革上玩「震盪療法」，國民經濟崩潰。美國乘勝追擊，要把整個俄羅斯掌控在自己手裏。衰微破敗中葉利欽交權普京。

普京有重振俄羅斯之心，但開始時並未看清美國西方不把俄羅斯徹底打垮是絕不罷休的，對美國西方還有幻想，以為和美國西方好好談，還是可以「改善關係」的。當時形勢下，普京曾想加入北約與美國、歐洲取得「和解」，然而遭到拒絕。

普京在今年2月打響對烏克蘭「特別軍事行動」的演說中說：2000年，當時即將離任的美國總統克林頓到訪莫斯科時，我問他美國對北約接納俄羅斯有何看法？你不想視我們為朋友或盟友，但為何要把我們視作敵人？普京說：在北約文件中，我們國家被他們宣告是歐洲大西洋安全的主要威脅，如果把美國的陸基中程導彈部署在烏克蘭，就能夠攻擊俄羅斯位於歐洲及烏拉爾山脈以外的領土。美歐不但拒絕普京求和，而且繼續向俄羅斯施壓，要進一步肢解俄羅斯。

經此，普京受到羞辱，於是丟掉幻想，堅決硬起來，針鋒相對，無懼犧牲，和美歐西方血拚到底，這個轉變影響了世界格局，捲起千堆雪。我們不知道美國現在是不是有些後悔？如果當年利用普京的「求和」心切機會，向普京開出俄國銷毀核武加入北約的條件，會是咋樣？還會有現在這場俄烏之戰嗎？還會有普京眼睛都不眨的「核戰威脅」嗎？還會讓美歐西方膽戰心驚嗎？

然而，世無如果，只有結果。美國當年太狂了，根本不把普京放在眼裏，認為蘇聯被肢解後，俄羅斯已經慫了，根本不敢使用核武，沒必要以銷毀核武為條件讓俄羅斯加入北約，一於加大施壓就可幹掉老俄。結果適得其反，他們打造出了一個當今世界最彪悍的抗美硬漢！