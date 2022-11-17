在印尼峇里島舉行的G20峰會，中國國家主席習近平可能是各國領導人中最忙碌的一位，短短兩、三天內分別與美國、法國、荷蘭、南非、澳洲、塞內加爾、南韓、西班牙、阿根廷等國領導人會晤，單是和美國總統拜登的會談就花了3個多小時。這再次說明一個事實，中國在世界舞台的地位愈來愈重要，是許多國家不可或缺的合作夥伴。這些年美國一直在拉幫結派，企圖孤立中國，結果適得其反，中國愈來愈受歡迎，反而美國愈來愈不得人心。

君不見，今次中美元首會談是在中方代表團駐地舉行，而且是美方主動提出，到底是誰有求於誰，答案已經很清楚。值得一提的是，拜登最新對華政策尤其是在台灣問題上的表態，比之前的「四不一無意」更詳細更具體，包括不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，無意同中國發生衝突；美方也無意尋求同中國「脫鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。其中不支持「兩個中國」、「一中一台」的表態，這些年似乎很少公開提起，可見形勢比人強，面對中方劃定的紅線，美方即使心有不甘，嘴上也不得不表示認同。

很明顯，經歷了瘋狂打「台灣牌」試探中方紅線，尤其是佩洛西竄訪台灣引發強烈反制，美方進一步了解中方在這個問題上絕不可能妥協，因此不得不有所收斂，回到一中政策。有人甚至認為，拜登最新的表態，基本回到50年前基辛格對中方的承諾。當然，老美向來言而無信，說一套、做一套，背信棄義的例子屢見不鮮，中方聽其言觀其行，不會輕易相信拜登的承諾。

說到底，關鍵還是要做好自己的事。這個世界從來都是靠實力說話，各國領導人排隊見中國領導人，不是因為中國領導人擁有甚麼特殊魔力，而是因為中國擁有愈來愈強大的實力。老美口口聲聲說不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，其實是言不由衷，美國不是不想改變中國體制，也不是不想發動新冷戰，而是力不從心。

畢竟雙方實力此長彼消，美國已無法遏制中國。特別是在台灣問題上，中方牢牢掌握主動權，不管美方搞甚麼小動作，都改變不了任何事實。明乎此，就知道拜登為何主動求見習近平。