全球矚目的習拜會在G20峰會正式舉行前先行上演，外界初時預期，中美勢成水火，是次會面不會談到實質結果，惟中美雙方一談便是3個多小時，遠超一般禮節性見面。由此可見，雙方談及的問題涉及多方面，除了中美最關注的台灣問題，肯定還包括貿易戰、科技戰，以至俄烏戰爭等。

果不其然，昨日突然有俄製導彈落入北約成員國波蘭境內，造成兩人死亡，局勢一下子變得緊張，詎料美方旋即「澄清」，落入波蘭的導彈是由烏克蘭發射，用以攔截俄軍導彈，還俄羅斯清白。此舉不是很奇怪嗎？若是在一兩個月前，不管導彈是否俄羅斯發射，美國肯定聯同烏克蘭及整個北約砌俄羅斯生豬肉。他們連北溪被炸都說成是俄國所為，現在竟主動澄清，不是反常是甚麼？

如果說這跟習拜會有關，雖不中亦不遠。拜登剛剛才與習近平見面，雙方難得「破冰」，答允重啟溝通管道，推動中美關係重回健康軌道，倘因為烏克蘭胡亂發射導彈而遭破壞，拜登肯定不允許。事實上，外界曾經估計，要是普京出席G20峰會，很大可能會與拜登見面，烏克蘭總統澤連斯基滿不是味兒，擔心遭美國遺棄出賣。如今普京沒有出席，但習近平向來支持俄烏停戰重返談判桌，拜登當然要勒住自己棋子，免澤連斯基失控搞出亂子。

可以看見，俄烏戰爭打到今天，雙方皆師老兵疲，更導致能源、糧食供應緊絀，通脹急升，除了美國大賣軍火、高價出售天然氣發大財，整個歐洲都身受其害。停戰符合全球利益，何況拜登的民主黨在中期選舉失去眾議院，不是全跛也跛了一隻腳，特朗普又宣布競逐下屆總統大位，國內立立亂。早前傳出拜登勸澤連斯基與普京和談，空穴來風，豈是無因。