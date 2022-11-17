不少香港人嚷着要移民，覺得外國甚麼都好，尤其是只要自己有錢，移居到西方國家生活，就不會有甚麼不如意的，然而現實又是否如此？近月，香港逐步解除防疫禁令，我的堂兄、堂嫂趁機回港省親，兄弟間甫一見面，堂兄便大吐苦水。他倆移民澳洲多年，早已落地生根，更兼家境富裕，在當地過的是人上人生活，但堂兄說近期身體明顯變差了，自從接種阿斯利康新冠肺炎疫苗之後，經常發覺心臟衰弱無力，兩夫婦為此，對當地政府頗有微詞。

堂兄、堂嫂受過高等教育，平素很有修養，斷不是無理取鬧之人，他們之所以埋怨澳洲政府，也不是沒原因的。不少香港人身在福中不知福，在新冠疫情下，我們注射疫苗可以「有得揀」。本地提供的復必泰疫苗成效極佳，科興疫苗則副作用甚少，至於英國研製的阿斯利康疫苗，是公認的次等貨，港府雖然訂購了，也拒絕接收，轉手便捐了出去。

澳洲人卻沒這般福氣，當地很長一段時間，疫苗供應嚴重不足，政府由是祭出怪招，規定國民打疫苗時，不能作選擇。較優質的輝瑞疫苗，只提供給60歲以下人士接種，至於60歲以上的老人，就只能接種次等的阿斯利康疫苗。按年紀劃分注射疫苗的品種，這不是年齡歧視嗎？況且，長者一般身體較弱，卻要他們接種品質較差的疫苗；品質好的，反倒留給後生仔女，這不是太顛倒了嗎？試想像，假如香港政府也作出同樣決定，銀髮一族只能注射劣質疫苗，香港人還不嘈到拆天！

然而，香港政府不會做也不敢做的事情，在外國先進的所謂民主社會，卻是理所當然之事。究竟移民外國是否一定好，你聽聽這些過來人的心聲便知道。