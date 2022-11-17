港鐵日前兩日內驚爆3宗意外事故，除兩宗扶手電梯出現多組梯級與平層梳齒板發生碰撞，金屬片拱起爆開，俗稱「炒電梯」的意外，更有列車駛入油麻地站時疑與外物碰撞，導致兩組車門甩脫。接連出現事故當然稱不上理想，但想要避免同類事故重演則應對症下藥。

平情而論，港鐵天未光便開車，凌晨收車後又到工程人員檢查維修，即使掛起八號風球，亦照樣提供有限度服務，讓市民不必因坐地起價之的士而荷包大出血。一年到頭有數宗事故雖欠理想，但仁者會分析是懶惰疏忽還是久守必失。

有議員指上述甩車門事故與去年銅鑼灣站類似意外，均涉及向英國購買的列車，車齡達40多年，不能忽視金屬疲勞、機件老化等問題。誰也知40年車還要年終無休地「服役」，是種大考驗。問題是，購買新列車所費不菲，港鐵8月公布今年中期業績，受疫情影響，客量按年跌11.8%，拖累本地車務營運總收入減少至58.15億元，未計利息、財務開支和計及每年非定額付款後虧損則擴大至27.75億元。

這還不止，2019年黑暴在港鐵站、輕鐵站大肆破壞，港鐵曾披露因社會事件帶來的負面財務影響共16億元，前年亦有報道指港鐵的維修費用高達6億元，這一筆筆冤枉數黃絲黑暴當然不會願意賠付，這班口口聲聲追尋公義的無恥之徒，只會不公不義地要別人為他們擦屁股。

更離譜的是，迄今仍有不少人搭輕鐵掂行掂過，是否出於黃絲的「黨鐵論」逃票歪理，不得而知，可以肯定的是，正如黃人在網絡討論區指，「逃票令港鐵營收下跌，同時無減低營運成本」，這要如何令港鐵願意投資購買新列車，增撥資源強化檢查人員表現？這就是事故背後環環相扣之謂了。