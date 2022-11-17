南韓亞洲七人欖球賽「播港獨歌」事件撲朔迷離，在社會連日質疑與譴責下，亞洲欖總承認收到香港欖總提供的正確國歌，惟是次賽事中卻沒有交給南韓欖總。特首重申不能接受播放與「黑暴」及「港獨」有密切關係的歌曲，表示強烈反對和抗議，亦稱警方有充分經驗處理，會按調查進展採取適當行動。

通常活動上播放國歌都會有指定清單，是次「播港獨歌」事件難以讓人相信只是單純的失誤，反而很大機會是有人蓄意為之，涉及人為惡意下載和準備該「港獨歌曲」，為香港及中國在國際上造成極惡劣的影響。一場盛大的國際賽事竟出現「國歌變獨歌」，是侮辱了國家和所有中國人，主辦機構將事件發生歸咎於初級工作人員失誤，是絕對不能接受。

亞洲欖總何以不提交正確國歌？為何不一再確定南韓欖總會播放正確國歌？為何那個「初級人員」竟可自行下載歌曲及自行播放？為何在多不勝數與香港有關的歌曲中，會偏偏選中「獨歌」？如此荒謬的「無心之失」說詞極為牽強。

正如社會上的一些質疑，事件很可能涉及在港人士協助甚或策劃。百足之蟲死而不僵，儘管《港區國安法》實施後暴動被平，暴亂分子被捕，但仍有不少「黑暴」潛伏於「地下」，蠢蠢欲動。這次事件亦可能是「黑暴」死灰復燃，內外勾結惡意播「獨」，反映即使有國安法威懾，內部仍潛藏「黑暴」勢力危害國安。「播港獨歌」事件可能觸犯煽動分裂國家罪，茲事體大，警方必須嚴肅追究，徹查是否有人串謀侮辱國歌，甚至企圖分裂國家。當局亦可參考國內外做法，為活動盛事制訂一套清晰嚴謹的執行及應對指引，杜絕這類事件再次發生。