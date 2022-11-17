正所謂「遭一蹶者得一便，經一事者長一智」，那麼特區政府有沒有認真總結回歸25年，尤其最近10年教育系統失敗的沉重教訓呢？平情而論是有些觸及的，但不痛不癢，正面論述多，直接揭露暴行破壞性質和控訴損失的甚少，發揮儆戒和警醒作用極微。若審視官方文書和官員公開發言去看，根本找不到過去10年反中亂港的搗亂和黑色暴亂顛覆破壞及瘋狂推動「港獨」嚴重罪行，有官員和議員仍淡化為「社會事件」或「修例事件」，不說是黑色暴亂，洗腦公眾。

特首李家超周前在教育高峰論壇上說「多重進路，互相配合」推動學校國民教育和國安教育，但上有政策下有對策，「多重進路」被選擇性地執行，治港團隊仍有人不敢理直氣壯揭黑暴性質。

近月法庭審結的兩宗凸顯學校管理和教育系統失敗的嚴重群體性黑暴案件，有老師煽動組織學生暴亂和學生結成恐怖炸彈團夥，但立法會教育事務委員會、教育局、辦學團體、涉事的學校管理當局、家校會、教師組織等持份者，全做「不見、不聽、不言」的「三不」猴子，保持緘默，當無事發生。

一宗是老師組織和帶隊學生和青年，破壞行人天橋推黑暴宣傳煽動，對此嚴重違法案件，雖因證據不足，除早前兩學生認罪受罰外，其餘人無罪釋放，但涉事的教師沒有責任嗎？學校沒有責任嗎？學校迄今不交代、不道歉，教育局不跟進，議員不追問，對嗎？

另一宗是更嚴重的學生製炸彈挑戰國安法的案件，涉案學生由中三至中六，卻不見教育局和學校當局的任何公開交代和跟進行動，議員也沒追問，不是更奇怪嗎？面對兩宗群體黑暴嚴重教育失敗案件，立法會教育事務委員會可以做「三不」猴子嗎？