國際局勢風雲變色，但焦點都離不開中國。呢，正如老朽早前所說，今趟G20峰會和APEC領導人非正式會議，國家領導人將會晤多國領袖舉行雙邊會談，包括法國總統馬克龍。可以說，如今世局動盪，世界舞台焦點落在中國，個個都想見中國領導人。

繼德國總理紹爾茨旋風式訪華滿載而歸後，法國總統馬克龍也急不及待表態，指面對當前動盪嘅國際形勢，法國盼與中國高層密切來往對話，並深化經貿、航空、民用核能等領域合作，亦願意與中國加強多邊溝通協作，應對全球性問題。

各位，剛閉幕嘅「珠海航展」被指係「中國大騷肌肉」，事實亦反映今次航展，話就話係航空航天展，之但係令人眼前一亮，現場展出嘅武器裝備，漪歟盛哉，涵蓋海戰、陸戰、空戰，仲有太空戰、網絡戰、電子戰！阿哥，呢啲係解放軍對國產軍備嘅自信，一次過騷畀世人睇，話畀全世界知，中國軍工科技已走在世界前列，這肌肉，唔係嘢小！歐美大國包括老美成日對中國「喊驚」，睇怕唔似做戲，係真驚！

嗱！國力江河日下嘅英國，首相辛偉誠亦爭取同國家主席習近平舉行會談，不過，雙方會面最終因為行程問題而取消。辛偉誠原先對中國嘅態度充滿傲慢，然而形勢比人強，依家個個國家爭住向中國示好，正所謂「識時務者為俊傑」，佢表示，如果希望解決像俄烏開戰等全球重大挑戰，修復全球經濟或應對氣候變化，有必要與中國進行對話及合作。英國下議院外交事務委員會的保守黨主席也認為，不能簡單地與中國隔絕，必須努力創造對話、挑戰與合作嘅空間！時移世易，美國獨霸嘅時代一去不返，中國騷肌，誰與爭鋒？