在內地上百個正部級單位裏，全國供銷合作總社是最低調者之一。這個在計劃經濟時代壟斷城鄉基本物資買賣的機構，在改革開放後日益邊緣化，甚至一度被撤併，故此，也成為發配問題官員的收容站。比如，原國家安監總局局長駱琳、中紀委副書記王偉、中國證監會主席劉士余等正部級高官，在「犯錯」之後都被貶謫供銷總社。

如今冷宮陡然變成熱灶，再度紅火起來，比如湖北省的供銷社分支機構，本來從80年代的1,800多個縮減到只有600個，如今迅速擴張到1,400個，後續將實現全省所有鄉鎮全覆蓋。供銷社重出江湖，風頭一時無兩，但這個本已遠離日常生活的機構再度出山，引發隱憂。究其原因，供銷社被打上了濃濃的計劃經濟烙印，拋卻一些老年人的懷舊濾鏡，供銷社象徵的是物質匱乏、缺衣少食、市場凋敝。

從1949年起，中國倣效蘇聯建立起了高度集權的計劃經濟體制，這當中的一個重要機構就是供銷社，對全國城市鄉鎮農村的物資，實行統購統銷，從種子、化肥、農具等生產資料，到油鹽醬醋、衣帽鞋襪等日用百貨，全由供銷社壟斷經營。而農民生產的雞蛋、毛皮、蔬菜等，也只能出售給供銷社，否則就是投機倒把，動輒被當成「資本主義尾巴」進行批鬥懲罰。供銷社某種程度上也成了從經濟上加強統治管控的工具，一直延伸到基層角落。

也正因此，在改革開放後，隨着街頭攤販、小賣部、個體戶、便利店的湧現，供銷社迅速沒落，在很多地方關張退出。道理很簡單，僵化的經營模式遠遠跟不上瞬息萬變的市場節奏；其國營性質帶來的服務態度差、效率低等弊端，無法與視顧客為上帝的私營商戶相比。當從老百姓被允許在街頭喊出第一聲叫賣的吆喝聲開始，也就同時唱響了供銷社的輓歌。

而今，供銷社強勢回歸，其直接影響就是必然大幅擠佔私營商業的空間，與民爭利。一者，供銷社自身佔有大量的土地、場館等資源；二者，本身即是公權力的一部分，民企在其面前只有輾壓的份。按照中央一號文件的要求，到2023年就要將供銷社打造成生產、供銷、信用「三位一體」綜合服務平台，改造農村傳統商業網點、農貿市場、菜市場等。「改造」一詞，難免令人想起解放之初那一波「改造」，整個民營經濟被連根剷除。

換句話說，供銷社如果本身真有競爭能力，那其擴展經營網絡，自然要經受市場考驗。然而如今，開足權力機器，成千上萬家供銷社網點便迅速星羅棋布，顯然不是單純的經濟考量。所謂市場主體法律地位一律平等，只是一句空話。防疫3年，「大白」一句話就可以將商舖貼封條關門。如果真是為百姓好，首要問題是放寬箝制，讓中小商舖、升斗小民活下去。而國進民退、另起爐灶，到頭來，只怕是百姓沒飯吃，經濟也江河日下，兩敗俱傷。