功夫茶：管樹無方好閉翳　何不學習東方計

塌樹意外頻生，可說已成新常態。發展局日前回覆議員質詢時透露，截至上月，今年已造成18宗傷亡。呢！上月28日大埔林村梧桐寨發生塌樹意外，修樹村代表遭倒塌樹幹擊中死亡，事件又引發樹木管理問題。要言之，政府雖有機制流程，甚至明確嘅績效指標和管理，但實際上係做唔到，尤其令人詬病嘅係，政府將工作外判，卻將責任都外判埋！欠咗監管，梗係頻頻出事喇！

嗱！大埔林村梧桐寨塌樹殺村代表就係最佳例子，村民早喺8月通知地政總署指該樹有倒塌風險，地政總署委託外判承辦商跟進，之不過事件拖咗逾兩個月未處理，咁就賴嘢喇！人命關天，大家唔會想睇調查報告，而係關心政府點樣防止悲劇再發生！

有議員尋日喺大氣電波表示，政府管理樹木前線人員不足，同樹木數量不成比例，好似建築署管理約14.5萬棵樹，只有5名管理人員，平均每人負責3萬棵樹；即使康文署有近260人管理近56萬棵樹，惟風季雨季來臨前半年要完成檢查，即係每人喺該段時間內須檢查2,000多棵樹，根本係「不可能嘅任務」！巡查若然走馬看花，始終會走漏眼，造成管理問題。再講吖，政府有多達9個部門管理樹木，市民一般難以了解各部門嘅職責，而政出多門，容易權責不清且多爭拗。

政府喺2010年成立樹木辦，原則上係負責中央統籌工作。樹木辦成立咗成12年喇，連《樹木法》都只聞樓梯響，而樹木管理問題卻愈積愈多，否則冧樹傷亡事件何以仍然不時發生？而當局至今至叻就係出事後成立專責小組，再交報告，如是者將積壓嘅問題再度循環，春去秋來，一年又一年，問題永遠未解決！

塌樹根本防不勝防！咪話功夫茶又要賣花讚花香，本報大早已向政府獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不會阻塞交通。要言之，距離道路最遠嘅一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高嘅大樹，咁，即使冧樹，因有成一米差距，就唔會壓到行人或車輛。

呢嗱！政府官僚鮮有迎難而上嘅精神，政府或許覺得眼前幾十萬棵樹，剎那間如老鼠拉龜無從入手！不是說「只要思想不滑坡，辦法總比困難多」嗎？其實部門可以先處理路邊單棵樹，尤其人煙稠密嘅路面，好似9月中旬巴富街冧鳳凰木，壓毀4車造成兩人受傷。呢條路多學校多學生，太多大樹種植喺路邊就難免危機重重，啲樹根感染真菌亦難以目測，本報嘅「路邊樹木種植理想藍圖」就幫到手！至於公園啲樹，可以重種再規劃。只要踏出第一步，冧樹傷人殺人絕對可以預防。