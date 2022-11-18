正論：防疫措施小鬆綁　挽救經濟未夠力

本港經濟持續低迷，市道疲不能興，財政司司長陳茂波預計今年財赤將遠高於年初預測。事實上，所有經濟數據無不指出，香港由股市到樓市皆跌跌不休，旅遊業又受防疫措施所限而毫無起色。港府迫於壓力，不得不放寬部分防疫限制，惟力度依然遠遠不足。

醫衞局宣布，下周一起放寬海外地區或台灣入境者檢測要求，僅需在抵港後進行兩次核酸檢測，即抵港當日及抵港後兩天完成，取消第4及第6日檢測，但仍需每日呈報快測結果。當局解釋，入境檢疫安排改為「0+3」後，截至本月6日，入境人士確診比率是百分之4.5，較實施前微升1.4個百分點，升幅在可接受範圍內。由於抵埗當日和第二日的核酸檢測，已找到八成二確診個案，因而作出有關決定。

減少抵港人士的核酸檢測次數，當然是好事，但對比亞洲其他主要地區，例如新加坡、南韓、日本、馬來西亞、泰國等，完全沒有入境檢測規定，既不用做核酸，亦不用做快測，偏偏只有香港依然有此安排，顯然落後於大勢，亦與旅遊業界、部分立法會議員以至普羅市民，希望完全取消入境檢疫措施的訴求有大段距離。可以斷言，即使將核酸檢測次數減半，依然對海外旅客毫無吸引力，只會將更多本地市民推向外地旅遊而已。

尤其下月便是聖誕節，緊接而來是農曆新年，過去都是零售和餐飲市道旺季，惟在港府依然堅持實施「疫苗通行證」和「安心出行」之下，預料生意不可能有明顯增長。港府原擬昨日起減少主動查核的表列處所，詎料竟在最後一刻反口，戲院及公眾溜冰場要繼續掃描「安心出行」，意即黃碼者依然未能入內。

正如多名醫學專家指出，當局早就沒有追蹤感染群組，「安心出行」已失去存在意義，何況「黃碼」對防疫毫無作用，理應全部取消。偏偏港府拒納諫言，剛愎自用，依然堅持多此一舉的所謂防疫安排，變相將部分潛在顧客拒於這些場所之外。社會不景，民生多艱，港府卻為做而做，過度防疫結果當然是極盡趕客，令經濟雪上加霜。

說來實在令人慘不忍睹，抗疫3年，港府毫無章法，不是全力躺平，便是過猶不及，完全不知張弛之道，更不體恤民情。無止境地谷針，更令市民看不見盡頭，一針不打者彷彿淪為過街老鼠，任何地方都不准進入，慘過做賊。難怪有人慨嘆，年年準時交稅，奉公守法，豈料換來卻是路路不通，港府此舉不是逼人走是甚麼？移民潮愈演愈烈，豈是無因？

其實，只消看一看新加坡、南韓、日本等鄰近地區，解除大部分防疫禁令後，疫情雖然有所反彈，但重病和死亡率並無大幅惡化，已說明大膽復常不是洪水猛獸，反而絕對行得通。香港的醫療水平自詡世界一流，與其他地區面對的新冠病毒亦是大同小異，別人做得到，香港做不到，絕對是管治者的問題。一味畏首畏尾，瞻前顧後，人為阻礙復常，香港想重回疫情前的經濟水平，難如登天！