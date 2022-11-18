世界視線：中國外交露鋒芒　美國霸權前景茫

習拜會正如各方所料是各說各話，乏善足陳。國家主席習近平再一次劃出台灣是紅線，兩岸統一不能接受任何外來干預；美國總統拜登又搬出不贊成台獨、不支持台海單方面武力改變現狀，雖然美方一再和台獨勢力打交道，大賣軍火，卻認為不算是助台獨及挑釁北京。

習近平強調要去掉冷戰思維爭取共贏，不要以商貿作政治武器；拜登承認中國是對手，只望不會擦槍走火！實際上，美國只會加強打壓中國的商貿及科技發展，中國記憶體大廠長江存儲和十多家中國企業，最快12月6日遭美國列入貿易黑名單。而貿易戰以來，美國入口來自中國的商品不斷減少。

事實上，習拜會的目的是「安內攬外」，首先中美對抗不會緩和，因此是在告訴自己的國民，政府不會示弱；而中美對抗，亦使其他國家了解到中美關係緊張，各國要小心地火中取栗，各自為自身最大利益兩邊鑽營，不沾邊就要自求多福。

值得中國欣喜的是，習近平在二十國集團（G20）峰會期間遠比拜登受歡迎，接見多國政治領袖，重要的有與法國總統馬克龍會談，呼籲法國獨立自主，及和中國開放合作；亦與澳洲總理阿爾巴內塞會面，令中澳關係「破冰」；繼而和南韓總統尹錫悅會談，當然是扣緊中韓經濟合作，以及韓方希望中國可協助降低北韓核威脅，這些都是重大議題，足顯大國承擔。此外，在亞太經合組織（APEC）會議期間，習近平會見日本首相岸田文雄，以改善中日緊張關係及增強經濟合作。這一切說明中國在二十大圓滿結束後，充滿信心地走向世界！

習近平這次開啟的外交斡旋，其實有其諷刺的一面。中美建交以來，西方世界以美、法、德為首，一直奉行在中國投資經濟發展謀利，並藉此以商貿利益籠絡中國，冀中國社會及經濟開放而慢慢改變政策甚至政制，以結合美國領導的西方陣營，即所謂「透過貿易演變（Change through Trade）」。不過，到了奧巴馬、特朗普及拜登，看到中國發展壯大，開始畏懼領導權受挑戰及被取代，因而拉攏歐、日、韓眾小弟推出「重返亞太」、貿易戰、科技戰及各種軍事聯盟，以軍事圍堵、經濟及科技封鎖打壓中國。但如今反而是中國「以其人之道還治其人之身」，是中國在透過全球拓展商貿及基建以爭取更多盟友，使美國孤立！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻