大凡涉及危害國家安全的罪案，都要由《國家安全法》審理。這類案件不是純粹的法律案件，而是政治案件，當今世界，國家安全都是政治問題，最大的政治問題。在國家與法律的關係中，這本來不是問題，但司法界有人對國家認識不足，國家意識淡薄，缺乏國家效忠，甚至懷有不滿、敵意，那就成了政法問題。

香港回歸後實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，保留甚至強化了英國殖民統治香港的全套法律制度、法系和人事。然而，香港的憲制地位已發生根本的轉變，香港成了中華人民共和國的特別行政區，香港司法人員的「國家意識」、「國家效忠」理應隨之轉變，然而沒有，一絲一毫都沒有！

香港回歸後，香港反對派和外國勢力相勾結的反中亂港活動，中央頗為容忍，這些活動也沒一下子發展到動亂、暴亂、危害國家安全的程度，故「國家意識」、「國家效忠」問題似乎不存在，中央和特區政府也沒有向香港公務員、公職人員包括司法人員提出這方面的要求。反修例暴亂之前，中央雖有提出過這個問題和要求，但香江府衙和司法界置若罔聞，不理不睬。

直到暴亂發生了，《港區國安法》也實施了，但香港司法界仍然是對《港區國安法》最不以為然的「獨立王國」，他們提出了各種理由和方法抵制《港區國安法》，香港大律師公會甚至公開反對《港區國安法》，司法界對司法人員必須轉變思想，樹立對中華人民共和國的「國家意識」和「國家效忠」，也多以「沉默」對之！這在在顯示了香港司法領域對「國家意識」、「國家效忠」和《港區國安法》出現了政治立場問題，這個問題不解決，香港的司法、法治就會對國家安全有「異心」，《港區國安法》就不可能有效的落實。

今次黎智英聘請英國御用大律師抗辯案的博弈，凸顯了這類案件不是單純的司法博弈，而是一場政法較量。