這幾天，中國國家主席習近平馬不停蹄會見參與G20峰會和APEC會議的各國領導人，除了美國、法國、南韓、西班牙、荷蘭、南非等國，連站在反華第一線的澳洲、加拿大和日本領導人要求會面也沒有遭到拒絕，唯獨與英國首相辛偉誠會談的計劃臨時取消。原因何在？英方解釋是領導人日程安排需要調節，以應對在波蘭發生的事件。是耶？非耶？理由顯然有點牽強。

日前辛偉誠誇誇其談，聲稱中國對英國價值觀構成「系統性威脅」，後來又改口為「系統性挑戰」；並指中國是英國面對的最大國家級威脅，更揚言準備好支持台灣。對此，人們只能借用毛澤東一句詩「蚍蜉撼樹談何易」。以英國現在那點能耐，充其量只能跟在美國後面搖旗吶喊，有何值得中國威脅和挑戰？如今連美國也要放低身段，英國又何德何能挑戰中國？

一直以來，英國人總是將價值觀掛在嘴邊，其實大家都知道，英國的傳統價值觀就是侵略、殖民、殺戮、掠奪，其殖民地曾遍布全世界，並不是以價值觀取勝，而是靠武力得來。然而時移世易，隨着英國國力逐漸衰落，殖民地陸續獨立，其昔日的輝煌已一去不復返。英國政客從來沒有反省過去的骯髒歷史，反而以所謂的價值觀欺世盜名，簡直不知羞恥為何物。如果要選世界上最偽善的國家，英國認了第二，相信沒有國家敢認第一。美國當然也很偽善，但更多的是霸道，畢竟它有這個實力，而英國則是沒有實力偏要裝模作樣，總喜歡對別國尤其是中國指指點點，實在令人惡心。

早前新加坡法庭判處一名外籍毒販死刑，受到西方無理指摘，英國富豪布蘭森更批評新加坡的死刑制度，是該國在世界上的污點。結果遭新加坡內政部長尚穆根怒斥：「我們不接受西方人將他們的價值觀強加於其他社會。我們也不相信，一個曾在19世紀為逼迫中國人接受鴉片而發動兩次戰爭的國家，有任何道德權利在毒品問題上教育亞洲人。」尚穆根並向布蘭森下戰書，邀請進行電視公開辯論，對方當然不敢應戰，因為心裏有鬼，英國當年通過鴉片戰爭霸佔香港，這段醜史怎能宣之於口？

不管怎麼說，今時不同往日，英國稱霸世界的年代早已過去，甚至美國霸權也已搖搖欲墜，英國人早就應該從「日不落帝國」的美夢中清醒了。