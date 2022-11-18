香港司法獨大早就不是新聞，意想不到的是，即使《港區國安法》生效，司法亂象依然沒有收斂。黎智英涉及的國安大案，繼上訴庭駁回律政司反對黎智英聘請英國御用大律師為其抗辯、律政司先輸一仗後，黎智英食髓知味，乘勝追擊，以案件由3名法官審理，並非陪審團審理為理由，申請永久終止聆訊。

法官將於審訊首天，即下月1日處理。連申請永久終止聆訊也要花大量時間處理，究竟其國安大案何時才正式進入審訊，真是天知地知；萬一法庭順應其意，真的永久終止聆訊，那就更是花生碎跌滿一地，難怪外界要求將黎智英依法送往內地審訊之聲一浪高於一浪。現在就看司法是否仍要硬撐黎智英到底，若真的弄出軒然大波，逼得中央出手，本港司法界的處境將會十分難堪。

當然，連國安法指定法官都一度批准黎智英保釋，最終要終院收科，以高院法官誤解國安法保釋門檻性質效力等理由，撤銷保釋才避過中央震怒。黎智英盡得司法厚愛，路人皆見。此所以，下月1日開審的國安大案，既有洋大狀坐鎮，法庭又認為讓「傑出法律人才」參與審訊有利《國安法》發展，案件最後會有甚麼出人意表的結果，大家不妨拭目以待。

更需金睛火眼𥄫實的，還有高院原訟庭法官金貝理在錯判兩宗販毒案而遭終院及上訴庭狠批犯下法律錯誤、造成嚴重司法不公後，竟急急辭職一走了之一事。這位洋法官連環放生外籍販毒案疑犯，其中一案即使律政司上訴得直，但疑犯早就遠走高飛。上級法官斥金貝理僭越陪審團職能，又指她判案武斷善變，損害法官尊嚴，遣詞用字不可謂不嚴厲。但市民更想知道的是，堂堂法官何以對販毒案被告「情有獨鍾」？