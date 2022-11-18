印尼舉辦二十國集團（G20）高峰會議，中國國家主席習近平成為焦點人物，多國領袖爭相求見。英國新任首相辛偉誠本來也約好時間，希望能跟習主席會談，後來彼此失諸交臂，皆因英方聲稱首相的行程有變，會面只能作罷。

辛偉誠臨時爽約，當然不是要耍大牌，今日英國也沒有這樣的資格。據說那是因為在俄烏戰爭中，突然有導彈落入波蘭境內，一度盛傳導彈是俄羅斯軍隊發射的。此事非同小可，因為戰爭一旦擴大，所有北約盟國都可能受波及，首當其衝者，除波蘭以外，便是英國。因此辛偉誠聞訊後，急如熱鍋上的螞蟻，一下子便把原本編排好的行程都打亂了。事後證明，那只是虛驚一場，事關錯誤落入波蘭境內的導彈，不是由俄軍射出的，反倒是烏克蘭軍方做的好事，他們本想發射導彈阻擋俄軍襲擊，卻因為技術故障，錯誤射入了波蘭境內。

堂堂英國首相如此杯弓蛇影，固然讓人失笑，但是平情而論，這也不能全怪辛偉誠，一切都是近年英國人不自量力，所惹下的禍端。大英帝國日暮途窮，早已無復當年之勇，不過，很多英國政客不願意接受現實，以為自己仍是世界的「老大哥」，事事都要強出頭，在香港事務如是，在烏克蘭問題也是如此。

俄烏戰爭開展後，英國一直站在反俄陣營的最前線，好些事情比美國更積極。因此，今日的英倫已經成為俄羅斯的眼中釘，俄國政客沒威脅過要摧毀美國，卻曾警告過英國，俄軍的長程導彈可以在20分鐘內毀滅倫敦。是以今番波蘭受襲的消息一出，便把英國首相嚇破了膽。要是讓我說嘛，倒真要勸勸今日英國的執政者，你們好應該及早認清現實，別再強充大頭鬼了。