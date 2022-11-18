近日一齣改編自2013年大角咀弒親案的港產片備受熱議，除了編、導、演表現是港產片近年少見的高水平外，電影對「陪審員制度是否適宜」的探討，戲中被控弒父殺母的首被告是否隱喻黑暴，成功打甩謀殺罪的同黨是否暗指黃絲，亦頗堪細味。

由於電影沒有畫公仔畫出腸，故此一般觀眾不易看出底蘊，有人甚至以為本片主旨就是戲中對白「法律面前，窮人含×」，這又怎能期望牛嚼牡丹之流能看得出埋藏得極深的隱喻呢？劇情交代首被告即使從小已獲父母給予良好生活條件，既安排學琴又送讀書不成的他到外國升學，但他始終認為父母只寵愛兄長，爛泥扶不上壁的他打算自殺，「臨死前要拉多幾個最憎的人陪葬」，遂對雙親動殺機，行兇後還裝模作樣拍片尋親。這種人像不像身在福中不知福，終日叫喊「社會沒為他們提供向上流動機會」，誓要攬炒並在行兇後以視像方式出席「民間記者會」的黃絲黑暴？

黃絲黑暴的分別只在於有否當場斷正或自行承認落手落腳打砸搶燒，正如戲中次被告否認殺人，電影就是要觀眾思考他的智商是否真的只有84，沒有能力主導殺人計劃，抑或為求脫罪，於是就像戲中那位能看穿底蘊的陪審員所說「人扮聰明冇乜可能，不過扮蠢、扮遲鈍低能，係人都得」。的確，不少黃絲黑暴被送上法庭，就是搬出各種精神問題來試圖逃避法律責任。情節雷同，是否搵笨？

首被告在現實之中是「反國教」的積極分子，電影並沒有拍出這一筆，因為一來這就「太露了」，二來當日坊間有人以「兇手天天食飯，是否代表食飯會促成碎屍案」來自以為能言善辯，可見烏合之眾對於數典忘祖與弒父殺母、政治取態與價值觀之間的關係，一律識條不銹鋼。