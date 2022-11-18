美國前總統特朗普正式表態角逐2024年美國總統選舉，今年76歲嘅佢，依然「烈士暮年，壯心不已」，大言炎炎要帶領美國再次強大，矢言一切仍是「美國優先」！當然，兩年後世界唔知係乜嘢格局，若然美國大選仍然係特朗普對拜登，意味78歲嘅特朗普對戰81歲嘅拜登，美國人真係把老人當寶？

呢幕耆英再爭霸，諗起都覺得搞笑！拜登目前予人感覺係認知上都有困難，新鮮滾熱辣嘅例子，就係將柬埔寨（Cambodia）誤說成哥倫比亞（Colombia）；而佢喊錯總統名更係家常便飯，甚至叫錯賀錦麗為總統。這已經不能說是無心之失，何況佢行動不協調經常仆倒！講真，拜、特二人都應該含飴弄孫，再出嚟選總統，無疑應了基辛格嘅名言：權力是強烈的催情劑！

迷戀權力，也要有自知之明，催谷過度，容易走火入魔！特朗普性格倔強，更予人囂張感覺，2020年大選敗給拜登，佢反對參眾兩院聯席會議確認大選結果，更呼籲支持者到華府示威，結果佢嘅大批粉絲喺2021年1月6日衝入國會大樓及議員辦公室等地，要求推翻大選結果，這場騷亂，令國會山莊遭受近200年來最大嘅破壞！一個如此鹵莽嘅人，能帶領美國「再次強大」？定係搞到自己國家「頭都大」？

今次中期選舉共和黨成績未如理想，「紅潮」固然冇出現，特朗普效應亦失靈，「侵粉」候選人紛紛落敗，更歸咎佢拖累選情，部分共和黨人甚至明言特氏並非競逐總統嘅合適人選，換言之，即係冇人肯為佢捲土重來搖旗吶喊。特朗普高調表態參選，只會令共和黨內部分裂更趨明顯；從另一個角度看，共和黨不另覓高明，根本就冇機會入主白宮。政治一日也嫌長，何況人走茶涼，更貴自知也。