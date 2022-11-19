娛圈單打：日本美女愛諧星　往往沒有好下場

日本女星似乎對諧星情有獨鍾，許多美女都委身下嫁，奈何美女與野獸的組合並不等於天長地久。有日本第一美女稱號的佐佐木希，一直是日本妹最想整容的完美人辦。2017年下嫁比她年長16歲的諧星渡部建，外界都形容為一朵鮮花插在牛糞上，但她毫不介意，翌年誕下長子，最近又宣布懷有第二胎。然而幸福形象背後，是飽受老公背叛的痛。

佐佐木希日前在IG發文，喜孜孜宣布懷上第二胎；渡部建也表示，「這次我迎來了第二個孩子，母子都很健康，我會將這一份感動銘記於心。」擺出對家庭負責任的模樣。

不過就在兩年前，渡部建爆出偷食醜聞，更被指一男劈腿10女，包括歌手、AV女優、OL等，震驚日本藝能界。最爆的是，他被揭與其中一女在殘廁「Gathering」，簡直係食得唔好嘥。貴為第一美女的佐佐木希，二人的兒子又只有兩歲，老公滾紅滾綠滾到人盡皆知，真是情何以堪？最終渡部建公開認錯，佐佐木希選擇原諒，婚姻才得以維持。

日本美女下嫁其貌不揚的諧星，不獨是佐佐木希，還有蒼井優、鈴木保奈美、藤原紀香、神田愛花等，可惜大部分離婚收場，顯見男人靚仔與否，同有冇本心毫無關係。

為何美女會與野獸結合？有指日本女星壓力大，既要維持靚樣，又要不失優雅，沒有一刻放鬆，要是回家後有一個男人能夠逗她一笑，絕對比空有一副好皮囊優勝。何況諧星在藝能界地位非同一般，很是受人尊重，搵錢能力也高，輕易攻陷女神芳心絕對不足為奇。