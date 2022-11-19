世界視線：同江大橋開通　中俄經貿擴張

中俄東北邊境的同江大橋開通，把中國東北的鐵路系統與泛西伯利亞的兩線連接，直達俄羅斯遠東政府所在地的哈巴羅夫斯克（中國舊稱伯力）。這是中俄基建連通的最新發展。

中俄關係近年趨於緊密，一是中美關係出現裂痕，美國害怕中國的復興，中國在習近平上台後強調文化與制度自信，堅持走自己的發展道路，改變以往「韜光養晦」、順從美國的態度。中美成競爭對手，美國要脫鈎和圍堵，損害中國的進一步發展，敵對關係漸濃。

二是美國積極以北約東擴來壓迫俄羅斯，意圖重複對付蘇聯、南斯拉夫的方法來瓦解俄羅斯。烏克蘭戰爭便非偶然，而戰爭開啟之後，美俄、歐俄關係亦成敵對，難以和解。因而中俄同為美國對付的競爭對手，同病相憐，雙方的利益在共同敵人面前由異轉同，此所以中國稱與俄羅斯為上不封頂的戰略協作關係。

中俄貿易近年大增，克服了美國對俄制裁的限制。烏克蘭戰爭的爆發，美國與西方對俄制裁，中國引俄羅斯為鑑，使得兩國加快合作步伐，其中俄羅斯尤為積極。

烏克蘭戰爭以來，中俄貿易大增，今年1至10月，中國對俄出口升15.4%，進口大漲53.0%，進出口總體增33%，遠超中國整體貿易增加的7.7%。2021年中俄貿易已升35.8%，可見中俄貿易的增勢，今年全年應達2,000億美元，超過中國與德國、澳洲的貿易量，中國成為俄羅斯最大貿易夥伴。

中國從俄羅斯進口主要是石油、天然氣、能源。過往德國及歐盟依靠俄低價能源供應的發展模式轉移到中國，中國的工業產品也大有全面替代歐洲產品在俄市場之勢，兩國互補性在美國新冷戰格局下更為突出。今年俄羅斯國內火車貨運量僅減10%，不過是把貿易重心從歐洲轉向中國及亞洲，而轉移這麼快，一是拜西方制裁所賜；二是俄羅斯與中國、亞洲經濟互補性極強，只是過往俄國因歐洲而忽視中國與亞洲。

在西方制裁之下，俄羅斯急速轉向，與伊朗、印度合作，容許中國進入中亞，推動當地的開放與發展，支持中吉烏鐵路的修建。在東亞，利用中國的中歐班列與東南亞國家加強經貿關係，而同江大橋通車的意義，是俄羅斯樂意與中國開發遠東地區，中俄的經貿關係正是進入了上不封頂的合作階段。

研究所所長 陳文鴻