功夫茶：公廁奇臭欠改善　金融中心實蒙羞

一個地方嘅公廁衞生情況，可以話會影響到該地予人嘅形象和文明程度。香港貴為文明城市和金融中心，照計公廁點都唔會淪為廣東口語稱嘅「屎坑」啩？文雅啲，即使唔叫「化妝室」，都可以稱為「洗手間」或者「衞生間」吧？

呢嗱！今日係「世界廁所日」，為響應呢個聯合國訂立嘅日子，香港廁所協會尋日公布「2022香港最佳公廁選舉」結果，登登登登！奪得金獎嘅係山頂凌霄閣公廁，協會喺全港18區400多個公廁作實地調查、考察而得出來嘅，絕對實至名歸，可喜可賀！協會表示，該公廁嘅衞生非常良好，小童坐廁等設施一應俱全，廁所內更安裝四合一非接觸式概念洗手盆，既環保又方便使用者。咁嘅公廁，如果招呼外地朋友到山頂一遊，俯瞰維多利亞港景色，尤其夜晚璀璨燈火，盡顯「東方之珠」特色，再去凌霄閣公廁解決大自然嘅呼喚，阿哥，絕對可以說好香港故事！至於奪得銀獎嘅赤柱市政大廈公廁和銅獎嘅中環林士街多層停車場公廁，亦各自有各自嘅風格。

此外，仲有「最佳運輸系統獎」，由港鐵尖沙咀站取得，該廁所門外有顯示屏，即時顯示可用廁格數目及空氣質素，亦設有空氣淨化系統和育嬰室。嗱，仲有「商場最貼心廁所獎」、「最佳設計理念公廁」、「最佳古蹟廁所獎」和「最佳清潔員工獎」。功夫茶推薦退咗休嘅老友記，有兩蚊乘車優惠，不妨去一趟「得獎公廁大巡遊」，一次去唔晒，整多日見識吓香港文明嘅一面，自己亦可充當評判畀分，都幾有意思喎！

之不過，協會強調，六成公廁質素唔錯，餘下四成有待改善。所謂「有待改善」，可以嚇到你魂飛魄散！呢啲公廁普遍衞生情況差劣、廁格堵塞、缺乏打理、臭氣熏天、令人作嘔。其中天水圍天河路遊樂場公廁嘅男廁，共有兩個廁格，一個堵塞，一個在外布滿糞便。協會形容臭到令人作嘔，即使人有三急亦過門唔敢入！仲有郊野公園嘅廁所問題多年嚟冇改善，部分郊野公園屬旱廁，如人流增多又缺乏清潔，造成衞生惡劣必矣！

協會主席指出，清潔工嘅工作環境係影響公廁質素嘅一大原因。現時公廁管理嘅投標制度下價低者得，使清潔員工薪金低、工時長，普遍每日開工達10個鐘以上，從而影響工作表現及公廁質素，故呼籲政府設法改善員工待遇福利。協會前主席亦指出，康文署和漁護署管理嘅公廁表現長期欠佳且無進步，質疑有關部門缺乏盡責態度，令公廁環境惡劣，問題長期得不到妥善解決。其實，事在人為，有公廁可以盡善盡美猶勝「化妝室」；有啲又衰過茅廁變「屎坑」中人欲嘔，叫人即使有三急也不敢入去「方便」！號稱國際金融中心嘅「香港」變「臭港」不蒙羞嗎？