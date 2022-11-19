正論：告別劏房出口術　增加供應得個講

國家領導人曾寄語港府，「房子住得更寬敞」是民心所向，無奈說易行難，港府對解決房屋問題束手無策，別說住得寬敞不可得，連何時告別劏房也含糊不清。房屋局局長何永賢揚言有信心10年內讓「劣質」劏房絕迹，便是語言偽術的典型。言下之意，難道「優質」劏房便應該存在？

立法會一連三日討論《施政報告》致謝議案，何永賢表示，政府關心劏房問題，全力興建傳統公屋之外，也有約3萬個簡約公屋單位計劃推出，同時繼續推展興建中約兩萬個過渡性房屋單位。她相信多管齊下會改變劏房租務市場生態，10年內一些環境惡劣又收取高昂租金的劣質劏房將生存不了。

猶記得，京官曾對上屆政府耳提面命，香港必須告別劏房。財政司司長陳茂波隨即大言不慚表示，2049年可以告別劏房，即比「五十年不變」還要久，因而飽受輿論抨擊。到了李家超政府上場，揚言「以結果為目標」，擺出做實事姿態，但何時告別劏房一樣語焉不詳。發展局局長甯漢豪便坦言，不敢承諾告別劏房；何永賢則進一步以劣質劏房在10年內絕迹搪塞，意味劏房在10年後依然存在，只是美其名曰不再劣質而已。

必須指出，房屋局上月公布《長遠房屋策略2022年周年進度報告》，透露現有127,500戶居於環境欠佳的單位，較去年增加400個，當中有93,600戶居於劏房，按年增加1.5%，反映基層居住環境不斷惡化。更有團體調查發現，劏房租管實施近一年，仍有大量劏房戶不受新例保障，濫收水電費的情況比比皆是。由此可見，位處舊樓之內的劏房，廚廁合一有之，鼠患蝨患嚴重又有之，火警隱患更是令人擔憂，可見不論是硬件還是軟件，都跟「優質」完全沾不上邊。

誠然，惟有增加公屋供應才是治本之道，不可能一蹴而就，但最起碼要讓市民看見希望，而不是一味口說實事求是，實際上怕事避難，將問題無了期拖下去。奈何人們看見的是，高官大玩語言偽術，根本沒有決心告別劏房，國家領導人說的「房子住得更寬敞」更是不知從何談起。

尤其是《施政報告》提出未來5年興建約3萬個簡約公屋單位，以解燃眉之急，出發點是好，但大家都知，所謂簡約公屋同過渡性房屋無異，只是換個名堂而已，挖東牆補西牆，實質傳統公屋供應量並無增加。何況簡約公屋同樣有租住年期限制，許多人未及上樓已要遷出，結果只能返回劏房，永續沉淪。如果以為這樣就能解決房屋問題，不啻是自欺欺人罷了。

說來實在悲哀。歷屆港府都視房屋問題為施政重中之重，由董建華年代說到李家超年代，結果不但沒有改善，反而愈演愈烈，積重難返。高官但求少做少錯，不做不錯，一味出口術了事，完全沒有決心、魄力與承擔。林鄭政府是「講咗當做咗」，現屆政府又有甚麼分別？怕只怕，10年後劣質劏房不但沒有絕迹，反而更加劣化，無殼蝸牛更加絕望。