在國際上，G7（美國為首的發達國家）已被G20所逐步替代，後者包括了12個新興國家加歐盟。以人口和經濟規模計算，G20已超越G7，且增長步伐強大，這正顯示出世界政經大局的根本轉變。

本來世界發展應如鄧小平所說，讓少數人先富起來，再帶動多數人富裕。可惜G7發達國家的發展，是資本主義的體制，資本主宰下，只會富者愈富，貧者愈貧，不會容許共同富裕。且發達國家的富裕除了在本國積累外，更大的因素是來自對其他國家勞工與資源的剝削。它們的富裕若沒有對外國的剝削，不可能繼續維持。

或許正因如此，G7的行為不是協助全球發展，而是單單維護發達國家的利益，抑壓發展中國家的發展。因而G7與G20的新興國家便形成利益和政治的對立。由於G7不能主宰G20，在成員數目上處於少數，而G20的新興大國隨着經濟發展而信心日強，不易被G7發達國家所欺壓，G20便演變成為對抗G7的國際政治平台。

這樣的轉變，一是凸顯國際政治經濟的多元化發展。G7在美國主宰下指揮全球，弱國無外交，但G20的新興大國正聯手維護非西方的各國利益，實力強大，G7難以抑壓。二是二次大戰後的國際體制正在大變，美國要求重振霸權，新興大國也要求有發言權，兩者的角力，正從不同方面建立新的體制。

G20的能量，從今次會議看出來，主要靠中國的力量和聲勢。俄羅斯在烏克蘭戰爭裏已暴露其已非大國，只是軍事強國，一敵三十表現出俄羅斯的強悍。在敍利亞可抗美國，但烏克蘭開戰之後，亦不易兼顧。美國從阿富汗敗退之後，似重拾信心聲勢，卻不易應對中國帶領G20的挑戰。俄羅斯淪為G20的成員，無論怎樣重要，也比不上幾年前G7+1的風光。

習近平年初提出全球的發展倡議、全球的安全倡議，堅持人類共同體的理想，在中共二十大後正逐步推出新時代的外交戰略。G20的表現只是中國轉守為攻的初始舉動，今後相信會有進一步的發展。

中美、中俄、中歐、中日等的元首會面，將可在今後一年裏塑造中國的外交新戰略。外長王毅升任政治局委員，應主管中國的外交政策，他近年表現出來的積極進取但不失慎重，會成為中國主導的態度，落實習近平與中共二十大的新戰略，影響如何，拭目以待。世界更不一樣了！