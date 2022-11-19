波蘭東部落下兩枚導彈，死了兩人，西方陣營沒有經過任何求證，便將矛頭指向俄羅斯。後來真相大白，導彈不是俄羅斯發射，而是烏克蘭扔的，於是西方陣營又異口同聲指俄羅斯要為事件負責。按照美國白宮的聲明，俄羅斯向烏克蘭發動連串導彈攻擊，而烏克蘭有權自衞，因此俄方要為這宗慘劇負上最終責任。

這不是赤裸裸的強盜邏輯嗎？不管誰殺了人，俄羅斯都必須負責，那還講不講道理？根據這種邏輯，世界各地的亂象幾乎都與美國有關，不是直接挑起就是背後策劃，是不是說它必須為世界上所有戰爭和恐怖活動負上最終責任？當年恐怖分子在美國發動911事件，是不是也屬自衞？

早前烏克蘭核電廠遭炮擊，北溪天然氣管道洩漏，克里米亞大橋被炸，西方都將責任推給俄羅斯，其實所有一切都是西方自編自導自演。俄羅斯官員指今次事件證明西方針對俄羅斯發動混合戰爭，距離世界大戰更近了一步。這不是危言聳聽，西方為了搞垮俄羅斯，已到了歇斯底里、毫無道德底線的地步，繼續發展下去，距離第三次世界大戰也許並不遙遠。尤其是烏克蘭破罐子破摔，不斷肆意玩火，誰也不知接下來還會發生甚麼事。

倒是美國軍方稍為清醒一點，參謀長聯席會議主席米利表示，烏克蘭取得軍事勝利並不容易，促請基輔利用目前強勢姿態，趁俄羅斯處於劣勢時展開談判。姑勿論烏克蘭目前是否處於強勢、俄羅斯是否處於弱勢，起碼他指出一個事實：烏克蘭不可能取得軍事勝利。

烏克蘭最近的反攻似乎嘗到一些甜頭，奪回部分失地，其實也已付出慘重代價，而且俄羅斯是主動撤退，並非被打垮。畢竟雙方實力相差懸殊，烏克蘭想擊敗俄羅斯，無異於癡人說夢。戲子總統揚言要奪回全部失地，不過是自我安慰，他自己也未必相信。目前美西方還在提供援助，烏克蘭也許尚能支撐一陣子，但隨着援助力度逐漸減弱，烏克蘭的局面將會愈來愈惡劣。

事實上，歐洲民眾對烏克蘭不斷苛索早就反感，美國民眾對沒完沒了的援助也已感到厭煩。特別是中期選舉後共和黨控制眾議院，華府援烏再也不能暢通無阻。烏克蘭現在和俄羅斯坐下來談判，也許還有討價還價的空間，否則一旦成為西方棄卒，再談就晚了。