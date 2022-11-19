G20峰會剛在印尼閉幕，正當全世界焦點都落在國家主席習近平展開大國外交之際，波蘭東部接壤烏克蘭邊境的小鎮早前被導彈擊中，最少兩人死亡。拜登第一時間跳出來為俄羅斯「澄清」，指導彈不太可能由俄國發射，是烏方防空導彈在攔截俄方導彈時軌道出錯。很明顯，以美國為首的北約不欲局勢失控，急急降溫，免將北約扯入俄烏的直接戰爭中。

然而，作為美國走卒的澤連斯基死心不息，堅稱擊中波蘭的並非烏方導彈，要求參與調查，繼續咬定是俄羅斯所為。他甚至趁G20峰會期間「贈興」，批評他們當中有一個「恐怖主義國家」，劍指俄羅斯。

在中美關係稍為緩和、甚至傳出拜登要求澤連斯基與普京和談的大環境下，澤氏仍沉醉在他的國家英雄形象之中，最不想停戰、最不想看見烏克蘭和平就是他本人。問題是，戰爭在在需財，俄羅斯接連狂轟烏克蘭基礎設施，目的就是要令其經濟和民生癱瘓，逼澤氏上談判桌。須知烏克蘭的經濟早就陷入崩潰，一直只靠美國接濟，但長貧難顧，美國國內反對援烏之聲一浪高於一浪，共和黨控制眾議院後，更表明每筆援助都要審批，烏克蘭早已成為北約的財政大包袱。

有軍事專家指出，所有導彈都會設有自毀機制，一旦偏離軌道便會自我銷毀，以免傷及平民。如今落入波蘭境內的短程導彈偏離軌道後並無自毀，是否有人刻意將導彈射向波蘭再嫁禍俄羅斯，企圖挑起世界大戰，不能不令人疑問。尤其是北溪天然氣管道和克里米亞大橋被炸後，第一個跳得最歡就是澤連斯基。目前烏克蘭已進入冬季，1,000萬人口斷電，澤氏偏要將戰爭無了期延續，罔顧人民生死，當然是他心知肚明，一旦沒戲唱了，他也玩完了。