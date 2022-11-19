印尼舉辦二十國集團（G20）峰會，中國國家主席習近平趁會議期間，與美國總統拜登晤談。這是拜登入主白宮之後，兩國元首第一次會面，過程長達3小時，氣氛良好。事後中國外長王毅說，兩國元首的商議已達到預期目的，雙方可以「劃清紅線，防止衝突」。更有評論指出，是次會談結果，最少可保台海兩、三年內的安全，至於未來情況如何，則端視下屆美國總統是由誰人擔任。

筆者認為，上述的判斷未免太樂觀，單看眼前，就有一大危機撲面而來，情勢頗為複雜，也不是拜登個人意願所能左右的。美國國會剛完成中期選舉，共和黨取得眾議院的大多數議席，現任眾議院議長佩洛西行將退任，最大機會繼任的人選，是共和黨議員麥卡錫，此人可能比佩洛西更難纏，對中國的挑釁也會更明目張膽。如今麥卡錫已經放話，說出掌眾議院之後，會效法佩洛西出訪台灣，一旦成事，海峽兩岸必將風雲再起。

今年8月，佩洛西在北京的反對聲中，堅持竄訪台灣，使中美兩國一度劍拔弩張，險些兒弄出大亂子。然而，佩洛西畢竟是民主黨人，跟同屬一黨的總統拜登溝通良好，必要時仍然能夠互相協調。麥卡錫可不一樣，他是共和黨人，明擺着就是要為拜登出難題，中美關係愈糟，對共和黨重掌白宮便愈是有利。

既然如此，只要是由共和黨人出任眾議院議長，不論此人是否麥卡錫，他或她會再次竄訪台灣的機會很大。上一次解放軍已經做出先例，以封鎖台海、舉行全面軍事演習，回應佩洛西的挑釁行為。如果新一任眾議院議長訪台，想必規模更大，更加旗幟鮮明。到時候中國大陸又當如何回應？這是擺在北京面前的一大麻煩事。