俄羅斯日前向烏克蘭施展新一輪攻擊，有俄製導彈卻落入北約成員國波蘭境內，造成兩人死亡。外界關注北約會否以集體自衞權作出反擊，美國總統拜登召集七國集團及北約成員緊急會議後表示，初步資訊指導彈不太可能從俄羅斯發射，算是暫時延緩了熱戰進一步擴大的可能。問題是，這種解畫的可信性與歐洲和平的希望尚餘多少？

拜登在緊急會議後見記者說：「在我們完全調查之前我不想這麼說，但在軌迹上它不太可能是從俄羅斯發射的，我們會繼續調查。」這是否意味山姆大叔另有盤算，尤其在西方多國巨頭均人在印尼峇里出席二十國集團峰會之際，時機非常不妙，暫時按兵不動乃必要的沉默，待各人回國，甚至拜老頭自己也遠離印太地區，屆時才稱有新的調查結果也不遲，否則該怎麼理解他說話裏的邏輯語意？

這樣說並非指襲擊波蘭的導彈必然與俄羅斯有關，皆因真相可以引發戰事升級，但如何對外詮釋真相亦具同等威力。正如北約秘書長斯托爾滕貝格指，事件可能是烏克蘭防空導彈所致，那麼是否該徹查烏方是不是無心之失呢？不能未經調查便完全抹殺任何可能，最怕有人欲以俄製導彈栽贓嫁禍玩很大，那麼北約成員國應否向基輔作出反擊呢？難怪拜老頭眉頭如此緊皺。

常說槍炮無眼，美國過去也曾報稱誤炸中國駐南斯拉夫大使館，南韓江原道江陵市一個空軍基地附近，上月亦曾錄得美韓聯演試射失敗的爆炸事故，但烏克蘭武裝部隊總參謀部9月才承認對俄軍控制的扎波羅熱核電廠執行了「精確打擊」。任誰也知誤炸核電廠後果可大可小，短短日子，烏方何以由「精確」變「論盡」？這實在有必要查找不足，因為誰也不能寫包單，地球下回也能逃過一劫。