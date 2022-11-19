亞太經濟合作組織（APEC）有21個成員經濟體，香港也是成員之一。特首李家超日前率領香港代表團出席APEC峰會，重點宣傳香港的獨特優勢，「說好香港故事」，並爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），為香港經濟的騰飛搭橋鋪路。

此行有20多名本港商界代表參與，涵蓋金融、工商等行業，會議期間，代表團與其他經濟體領導人進行雙邊會談，就共同的議題交流意見。結束後，特首與代表團將繼續訪問泰國之行，與當地企業及商界領袖會面交流，務求加強兩地經貿交流合作，促進香港與東盟的聯繫。

APEC是亞太地區最重要的經濟增長引擎，其成員有29億人口，約佔2018年全球GDP的60%和世界貿易的一半，香港與其成員的貿易佔本港外貿總值80%。香港正需要這樣的國際舞台來贏得發展機遇。

近年中美競爭愈演愈烈，西方有人故意唱衰香港，而事實上，香港在「一國兩制」下優勢眾多，仍然是全球最具競爭力的經濟體之一。正如習近平主席所指，亞太不是誰的後院，不應成為大國較量的競技場。面對國際百年未有的變局，香港更應放眼亞太，深化與東盟和拉美國家的經貿合作，推動本港經濟及重點產業的發展。

繼早前國際金融領袖投資峰會後，APEC使香港再次與世界聯繫起來，切實地說出「香港回來了」。李家超亦在會議中積極爭取RCEP成員支持本港的加入。透過加入RCEP，有助降低本港因地緣政治、貿易保護主義等產生的負面影響，紓緩外需減弱帶來的壓力，穩住出口貿易並開拓區域市場，進一步釋放經貿增長潛力，助鞏固本港國際貿易中心的地位。