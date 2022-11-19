李家超在《邁向更公平安全的世界》論壇上指出，香港因國安法實施而重回正軌，但仍潛在國安危機。本月出現的「港獨」國際線反攻回潮亂象，證明樹欲靜而風不息。

本月1日，在英國註冊的港獨組織「香港獨立黨」頭子黃某潛返香港被捕，被控自2019年至今在網絡社交平台多次散布煽動「港獨」及恐怖暴力活動、發動眾籌集資「軍費」，以及在網上發起向外國請願，呼籲外國出兵攻打香港，協助香港「獨立」。黃某又曾與其秘書馬駿朗等同路人，往英國駐港領事館請願，公然要求英國譴責中國違反《中英聯合聲明》；及後更獲英國下議院外交事務委員會邀請出席作證，搞所謂「國際聯動」推「港獨」。

本月13日，亞洲七人欖球系列賽在南韓仁川竟爆「港獨」歌替中華人民共和國國歌播出，豈是一時無心之失，更豈是初級人員之錯便一句了事！醜劇上演後，沒見主辦方及南韓政府真誠承責道歉，作出賠償及刑律追責；沒見港方欖總承責自罰自裁，只有日日出口術的「羅生門」推諉放消息。更豈有此理的是，事件的負效應竟讓「港獨」歌更大行其道，在境內外互聯網突然竄紅。

特區政府豈容互扯貓尾的亞洲欖總與香港欖總繼續唱雙簧誤導公眾視線，忽悠執法，挑戰《港區國安法》，利用境外團體和國際體育賽事變相為「港獨」招魂，侮辱國家？對此，雖然特區政府已由警方重案組展開調查，但一波未平又揭球員持錯版區旗，雖推說無惡意，簡直是司馬昭之心。

政府當局應採納港協暨奧委會義務秘書長王敏超義正詞嚴的建議，採強硬手段應對，包括向國際總會投訴、抵制比賽和暫時終止協辦賽事、整頓港方球會、嚴肅紀律，並且追究刑責。