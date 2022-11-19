為慶祝香港特別行政區成立25周年，律政司在上周，一連5天於香港會議展覽中心舉辦「香港法律周」，當中的亮點是國際調解院籌備辦公室將設於香港，這是一個重大的好消息，充分體現國家大力支持香港在「一國兩制」下保持獨特地位和優勢，同時標誌簽署聯合聲明的國家對籌備辦公室設於香港的安排，投下信任和支持的一票。

無可置疑，設立籌備辦公室可以加強香港在「十四五規劃」和「粵港澳大灣區發展規劃綱要」下的「亞太區國際法律和爭議解決服務中心」的地位，有利法律界人士發揮所長，融入國家發展大局，向國際提供商業、仲裁、金融、船務及科技等專業的法律服務，更有助提升香港國際金融中心的地位，影響深遠。

國家贈送大禮給香港，有助香港多元化發展。誠如行政長官李家超在致詞中指出，在國家強大支持下，國際調解院籌備辦公室將會在香港設立，調解院將是一個政府間國際組織，為國際爭議提供友好、靈活、經濟、便捷的調解服務，明年辦公室將開展和組織相關的國際公約談判，及建立國際調解院的籌備工作。

外交部駐港公署特派員劉光源表示，作為一個負責任的國家，中國會與國際合作，並堅守聯合國約章和國際法，捍衞公平公義，推動多邊關係的發展。他同時指出，法治是香港保持繁榮穩定的基礎，讓「一國兩制」得以成功實踐，鞏固「一國兩制」的憲法基礎。

一直以來，法治和自由是香港的核心價值，法治是保障香港文明、安全和有序社會的基石，並構建公平公正的生活環境。政府權力源自法律，必須依法行使權力，確保司法獨立，立法程序必須遵守程序公義。法治建基於尊重法律和他人權利，市民必須尊重法律的權威，遵守法律，維護法治秩序。法律面前，人人平等，每人都獲得公平公開審訊等。

《基本法》和《港區國安法》不僅保障香港維持普通法制度，同時也確保香港獨立的司法權，並保障市民各種基本權利和自由。

事實上，香港是全球最具競爭力的經濟體之一，根據全球金融中心指數排名，香港位列全球第4，而香港的法治水平在139個國家和地區中，排名保持前列。實踐中，香港的司法獨立得到充分保障，「一國兩制」在港實施成功，舉世公認。

背靠祖國、聯通世界，尊重法律，弘揚法治精神，香港發揮超級聯繫人角色，把握歷史機遇和獨特優勢，融入國家發展大局，必定吸引更多國際法律機構在港成立，鞏固香港國際金融中心基石。不忘初心，牢記使命，本港應繼續完善香港的法律體系和制度機制，為「一國兩制」注入新的活力，東方之珠必會綻放更璀璨的光彩，為中華民族偉大復興而團結奮鬥，為第二個百年奮鬥目標作出貢獻。