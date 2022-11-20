功夫茶：欖賽國歌屢出錯　唔通真係咁猛鬼

姑爺仔話：溝女唔使多，最緊要大波！依家香港欖球隊風波，一波未平，一波又起，真係波濤洶湧，令人目不暇給！嗱！上周日（13號）喺南韓仁川舉行嘅亞洲七人欖球系列賽第二站，香港對南韓嘅決賽中，主辦機構竟然將一首同黑暴、港獨有關嘅歌曲，當成中國國歌播放，擺明係對全中國人嘅挑釁，事件引來好大回響，亞洲欖球總會就推諉係當地主辦機構一名「初級人員」錯誤所致！

呢嗱！本月10日YouTube欖球頻道RugbyPass上載咗一段喺6號杜拜世界盃欖球賽中，香港對葡萄牙嘅終極復活賽精華片段，片中播奏中國國歌時，字幕卻出現黑暴歌嘅英文譯名。至尋日午後約兩點，有關影片顯示為「已無法播放這部影片」。香港欖總尋日回應事件表示強烈不滿，並就有關事件向國際欖球理事會查詢，對方今趟回覆解釋為「圖像操作員」失誤。仲有吖，香港欖總查閱過往國際賽事片段，確認7月23日港隊對湯加比賽影片嘅字幕有同類錯誤。

阿哥，唔通真係咁啱得咁蹺，飛機撞紙鳶！一次錯勉強可以話「意外」，再錯三錯點都係有意！喂！再係咁同樣錯落去，睇怕只好賴鬼多！聽過「人不能兩次踏進同一條河流」呢個哲理嗎？一錯再錯三錯，仲要係播錯、譯錯都係同一首「榮光」黑暴歌，不如賴撞鬼更有說服力！鬼影幢幢，鬼聲鬼氣，鬼整你咯！警方查唔到，搵天師來捉妖喇！各位，欖賽係咁將黑暴、港獨歌當「國歌」，乜嘢「初級人員」、「圖像操作員」如果唔係鬼，又點可能咁精靈每一次都搵咗同一首「榮光」嚟搞嘢？正如有論者話齋：中國國歌喺網上唔難搵，反而「榮光」黑暴歌，無心搵絕對難搵到。旨哉斯言！

港獨黑暴歌屢次被當中國國歌，不單止傷透中國人嘅心，亦侮辱港人，更係明目張膽挑戰強勢崛起嘅中國，梗係不可忍喇！國際欖球理事會咪以為向香港欖總致歉就冇事，就可以息事寧人，當乜鬼事都冇發生過！今趟不管係洋鬼、本地鬼、水鬼、為食鬼，總之涉及國家尊嚴，必追究到底。毛澤東講過，愈怕鬼就愈有鬼，不怕鬼就沒鬼了！明乎此，功夫茶要講多次：犯我中華者，雖遠必誅！

嗱！文化體育及旅遊局局長楊潤雄尋日答記者提問，一味表示難以相信、絕對不能接受，將會嚴肅處理，因為國歌應該係受尊重嘅，亦代表咗我哋嘅尊嚴。高官既然要維護「尊嚴」，就要有「唔怕鬼」嘅勇氣！呢，孔子學生子路喺衞國遇難，兵矢交集，還是得正纓結冠而死，好似衣冠仲緊要過生命。為咗挽回應有嘅尊嚴，政府唔好單係抗議表不滿就以為功德圓滿，事關尊嚴，絕不容「姑息養鬼」，要做捉鬼敢死隊！